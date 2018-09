Plancher de bois franc : les tendances de l’année

Textures, couleurs, lustre, le plancher est à l’honneur dans le domaine de la déco ! Si en construction ou en rénovation, le bois franc reste une valeur sûre, il se modernise pour s’adapter à nos intérieurs contemporains et donner une vraie plus-value à nos maisons. Fini l’image vieillotte des parquets d’antan !

Les planchers texturés

Les planchers aujourd’hui sont plus adaptés à nos styles de vie très active. Texturés, ils sont donc plus résistants et nécessitent moins d’entretien que les planchers lisses. On apprécie les textures usées, brossées, style vieille Angleterre, chaleureux et chic à la fois !

Côté lustre

Le lustre est ce qui rehausse l’aspect du bois. Il masque en même temps les traces de passage si vous optez pour une finition mate. Choisissez un vernis pour plancher de bois écologique, vous éviterez les émanations de substances volatiles toxiques pour la santé.

Des tonalités nouvelles

La couleur du plancher joue un rôle important dans l’ambiance d’une pièce. Elle lui apporte de la profondeur. Personnalisez votre intérieur d’après une palette de gris, une couleur très neutre quel que soit votre style et qui se mariera avec toutes les teintes que vous choisirez sur les murs ou les tissus, l’idéal restant les tons pastel. Le grège, les bruns foncés sont également à la mode, mais on assiste aussi au grand retour du doré pour son apport de lumière et de douce chaleur. L’avantage des tons clairs est que la poussière y reste invisible, un autre atout majeur.

Vous choisirez néanmoins la teinte en fonction de la surface de vos pièces : claire pour les petits volumes, plus foncée si la taille et l’ensoleillement sont au rendez-vous. Un parquet sombre reste très raffiné et conservera la perspective de la pièce si les murs sont blancs, à défaut vous aurez une impression d’écrasement.

Des lames plus longues

En construction, le plancher de bois franc confère isolation et assainissement de l’air à votre intérieur, sans parler de sa durée de vie, au moins égale à celle de votre maison. Mais les lames plus longues et plus larges sont davantage prisées dans la mesure où elles donnent une dimension d’espace. Le plancher de bois franc comporte ainsi moins de joints, le plancher est plus unifié.

Certains optent même pour des lames de grange, plus rustiques. Leur aspect confère authenticité et robustesse aux intérieurs, un style brut, mais noble.