Les avantages d'un conseiller en hébergement pour aînés

L’étape de la transition des aînés de leur maison vers une résidence pour personnes âgées n’est pas toujours évidente.

Les proches des aînés font alors face à une multitude de questions difficiles. Mes parents sont-ils prêts à quitter la demeure où ils ont passé toute leur vie ? De quels services essentiels ma mère aura-t-elle besoin dans sa nouvelle résidence ? Quel est le budget que mon père pourra se permettre pour son loyer ?

Connaissant parfaitement les résidences du Québec, les conseillers en hébergement pour aînés offrent de précieux services. De l’identification des besoins de chaque aîné, en passant par la visite des résidences, jusqu’à la signature d’un bail, un conseiller en hébergement pour aînés saura vous épauler à travers cette démarche délicate.

Voici donc quelques-uns des avantages à profiter de l’expertise d’un conseiller en hébergement pour aînés.

Des gens à l’écoute de vos besoins

Une première rencontre aura lieu à domicile pour bien évaluer les besoins de l’aîné à la recherche d’une résidence privée.

La personne âgée a-t-elle besoin d’une résidence munie d’une assistance médicale 24 heures sur 24 ? De quels professionnels ma mère pourrait avoir besoin ? Mon père aura-t-il besoin de mesures de sécurité particulières ?

Après avoir dressé la liste des besoins et envies de l’aîné, le conseiller organisera pour vous les visites des résidences ou vous y accompagnera. N’oubliez pas de prendre votre temps et de poser des questions. Le conseiller est là pour vous et il a à cœur vos intérêts !

Les conseillers en hébergement peuvent également vous aider à établir un budget mensuel pour le loyer que l’aîné pourra se permettre.

Des gens compétents

Les conseillers en en hébergement pour aînés, comme ils sont répartis par région, connaissent très bien les résidences dans chacun de leur secteur. Dès qu’ils auront appris à vous connaître, ils pourront vous orienter vers le meilleur milieu de vie.

Lorsqu’un coup de cœur aura été choisi, viendra le temps de signer un bail et d’amorcer une nouvelle étape de vie.

Votre conseiller sait à quel point ce changement peut être difficile pour les aînés. C’est pourquoi il sera disponible même après le déménagement pour répondre à vos questions.

Que ce soit pour vous aider à organiser la vente d’une maison ou encore trouver les services d’un notaire, votre conseiller saura vous faire de judicieuses recommandations.

Des gens qui ont à cœur votre bonheur

En offrant gratuitement leurs services, les conseillers en hébergement pour aînés ne veulent qu’une chose : le bonheur et la satisfaction de leurs clients.

Les conseillers savent que pour que la transition vers une résidence pour personnes âgées se déroule bien, elle doit être préparée. Les conseillers ont pour mission de vous rassurer, de vous informer et de vous guider à travers ce processus difficile.

Car chaque personne a le droit de se sentir chez soi, peu importe son âge !