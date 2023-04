Sécurvie : Quand la vigilance et la planification financière vont de pair

Que vous ayez accumulé votre patrimoine en tant que travailleur salarié ou chef d’entreprise, il est essentiel de le protéger et de le faire fructifier. En ces temps d’incertitude des marchés financiers, il vous faut des conseils et des solutions personnalisés qui répondent à vos besoins et vous aideront à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Le Groupe financier Sécurvie est un cabinet de gestion du patrimoine spécialisé en assurance qui offre ses services aux particuliers tout comme aux entreprises. L’équipe est composée de professionnels de divers horizons qui ont tous comme cible votre bien-être financier. Nous les avons rencontrés.

Parmi les différentes options qui s’offrent aux consommateurs, pourquoi choisir le Groupe financier Sécurvie?

Nous nous démarquons grâce à notre approche professionnelle et chaleureuse. Nous aimons établir une relation basée sur la confiance avec notre clientèle. Que vous soyez un universitaire du troisième cycle, un travailleur qui convoite la retraite, ou un chef d’une entreprise bien établie, nous pouvons créer une stratégie d’assurance sur mesure qui permettra de protéger les actifs que vous avez accumulés ou que vous commencez à accumuler.

Quels services offrez-vous à votre clientèle?

Pour les besoins des particuliers, Sécurvie propose des services de protection de la santé et de la vie grâce à différentes assurances qui vous protégeront, et protégeront vos proches, contre la perte de revenu, ou en cas de maladie ou de décès. Nous offrons des services de placements et d’assurances. Nous pouvons vous proposer une analyse stratégique de votre situation pour savoir où vous en êtes et si vous êtes sur la bonne voie et trouver les produits d’assurance qui vous conviendront le mieux. Que vous accueilliez un nouveau membre à votre famille, que vous cherchiez à vous protéger en cas de décès ou de la maladie grave, ou encore si vous désirez vous assurer que votre prêt hypothécaire ne constituera pas un fardeau pour votre succession, nous avons la solution qui vous apportera la tranquillité d’esprit.

Pour les entreprises, nous pouvons créer des programmes d’avantages sociaux et d’épargne pour vos employés. Nous travaillerons également avec vous afin de protéger les actifs de l’entreprise et de les faire fructifier. Notre groupe d’experts veillera à ce que votre entreprise soit rentable tout en étant fiscalement efficace.

Pourquoi aurais-je besoin d’assurance?

On entend trop souvent des phrases comme : « Les assurances, c’est pour les autres, c’est pour après ma mort! ». Rien n’est plus faux. Un bon produit d’assurance vous permettra, bien sûr, de protéger votre succession à votre décès en remplaçant votre revenu ou en prévoyant un fonds pour les études de vos enfants, mais il y a d’autres utilités à l’assurance. Vous pourriez utiliser une assurance pour garantir un prêt auprès de votre institution financière, ou encore pour avoir accès à des sommes liquides en cas de maladie. Si vous êtes un travailleur autonome ou chef d’entreprise, une assurance pourrait bien être la seule source de revenu que vous pourriez avoir en cas d’accident ou de blessure.

En quoi un conseiller peut être utile lorsqu’il s’agit de souscrire une assurance?

Chez Groupe financier Sécurvie, nos conseillers, qui sont des professionnels accrédités, sont là pour analyser votre besoin d’assurance. Une rencontre avec l’un d’eux vous permettra d’avoir une idée nette de votre situation actuelle et de prendre ensuite les mesures qui s’imposent. Le choix d’un produit d’assurance s’avère une partie essentielle d’une bonne planification.

Comment Sécurvie peut m’accompagner à faire les meilleurs choix?

Nos professionnels chevronnés pourront vous aider à prendre une décision éclairée quant à savoir quel produit vous convient le mieux, quel montant de ce produit, combien de temps en aurez-vous besoin, quel type d’assurance répond à votre situation actuelle et future, et surtout, lorsque des changements surviennent au cours de votre vie, quelles modifications vous devriez apporter pour que votre programme d’assurance soit toujours optimal.