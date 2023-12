Le Cool FM divise sa fin de semaine

Le Cool FM de Saint-Georges a connu une seule mauvaise période cette fin de semaine, mais elle a coûté deux points sur une possibilité de quatre, alors que l'équipe, qui évolue au sein de la Ligue nord-américaine de hockey, a gagné sur la route mais perdu devant ses partisans

Soyez prêts, seulement deux des 11 premiers buts sont marqués à cinq contre cinq dans le match de vendredi soir à Rivière-du-Loup, contre les 3L

Au milieu de la première période, à 4 contre 4, Simon Demers met de la pression sur le défenseur adverse qui échappe la rondelle et ça profite à Anthony Verret qui bat le gardien Montpetit d'un tir semi-frappé dans le haut du filet. Environ 2 minutes plus tard, William Breton pousse la rondelle vers le filet et Maxime Chagnon récupère la rondelle pour terminer le travail avec son 4e but de la saison. Un autre deux minutes passent avant que le Cool FM marque le 3e but du match. Cette fois, en avantage numérique, Maxime Lacroix est bien posté devant le filet pour recevoir le retour de tir de Yannick Tifu et compléter. En retard par 3 buts, les 3L profitent d'un double avantage numérique en fin de période et capitalise à deux occasions. Kasey Kulczycki marque d'abord d'un tir bas, puis Maxime Guyon sur réception après une belle passe de Wayne Létourneau pour réduire l'écart à un but.

La deuxième période commence comme la première, avec 3 filets du Cool FM, les trois en avantage numérique. Anthony Verret reçoit d'abord une passe transversale de Yannick Tifu qu'il catapulte dans le fond du but. Un peu plus tard, Charles Tremblay, en haut de zonne offensive, ne se casse pas la tête et met la rondelle au filet. Son lancer touche la jambière de Benjamin Lagarde avant de battre le gardien et faire 5-2. Benjamin Lagarde en rajoute quand il reçoit une passe de Simon Demers et bat le gardien d'un tir bas sur réception. Parlant de Lagarde, il se fait ensuite frapper par Tristan Pomerleau. Lagarde n'apprécie pas et lâche les gants devant Pomerleau. Le meilleur buteur de la LNAH remporte son combat avec de nombreux bons coups. Les 3L répliquent avec deux buts rapides. Maxime Guyon marque son 2e du match en s'amenant en échappé premièrement, suivi par Michael Ward qui est oublié dans l'enclave et marque sur réception. C'est alors 6-4. En toute fin d'engagement, avec 3 secondes à jouer. Le Cool FM attaque à 3 contre 1, mais rate sa première chance. Sauf que Alexandre Gosselin est bien placé pour le retour et bat le gardien qui état déporté hors de son filet.

En troisième période, le Cool FM fait mal aux 3L rapidement avec deux autres filets dans les cinq premières minutes. Un puissant tir de Simon Demers frappe la bande derrière le gardien, mais revient devant pour Maxime Lacroix qui complète. Charles Tremblay rejoint le festival offensif lui aussi alors qu'il contourne des défenseurs et le gardien avant d'aller déposer doucement la rondelle dans le fond du filet. Anthony D'Amours, des 3L, inscrit un dernier filet dans une cause déja perdue. Le Cool FM enregistre donc une victoire de 9-5.

Les trois étoiles du match ont Anthony Verret et Simon Demers, pour Saint-Georges, et Kasey Kulczycki pour Rivière-du-Loup.

Samedi soir à Saint-Georges contre l'Assurancia

La soirée du Cool FM débute sur le mauvais pied samedi alors que Thetford marque rapidement en avantage numérique via le bâton de Mario Trabucco avec un tir sur réception.

Sauf que la troupe de Dominic Lapensée réplique deux fois coup sur coup. C'est d'abord Yannick Tifu qui, bien posté devant le filet, saisi un retour de lancer de Maxime Lacroix et pousse la rondelle derrière le gardien Leclerc pour créer l'égalité. Le Cool FM prend ensuite les devants grâce à l'avantage numérique. Yannick Tifu et Maxime Lacroix unissent de nouveau leurs efforts quand Tifu passe à Lacroix au coin du filet. Le No 12, presque sans angle, réussit à battre le gardien Leclerc dans le haut du filet. Aussi dans cette période, l'homme fort du Cool FM, Jordan Turcotte livre un combat contre Daniel Lapointe qu'il reversera d'une bonne droite.

En seconde période, le Cool FM semble s'endormir et l'Assurancia en profite trois fois. Dans la première minute, Pierre-Maxime Poudrier marque d'un tir parfait. Puis, Keven Veilleux marque une fois sur un retour de lancer en avantage numérique et une fois en échappé. C'est alors 4-2 Thetford.

Le Cool FM met plus d'ardeur dans son jeu en 3e période. D'abord, après avoir appliqué une percutante mise en échec, Maxime Chagnon lâche les gants avec Christophe Losier, qu'il renversera au sol. Puis, en avantage numérique, Benjamin Lagarde repère Charles Tremblay de l'autre côté de la patinoire. Le No 9 rejoint le No 74 d'une savante passe et ce dernier complète facilement la manoeuvre. Cependant, Saint-Georges est indiscipliné et Danick Gauthier marque un but qui fera mal. Veilleux ajoute un but dans un filet désert pour faire 6-3.

Les trois étoiles de la joute sont tous de l'équipe de Thetford. Mines, soit Mario Trabucco, Pierre-Maxime Poudrier et Keven Veilleuxé

Le Cool FM sera de retour au Centre sportif Lacroix-Dutil ce vendredi soir, 22 décembre, à 20h alors que les Marquis de Jonquière seront les visiteurs. Il s'agira du seul match du week-end.