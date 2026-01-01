Le Petit Dep; une expérience unique à Montréal

Montréal ne cesse de nous étonner avec ses adresses gourmandes où tradition et modernité se mêlent pour des expériences inédites.

Le Petit Dep sur Saint-Paul, c'est l'arrêt obligé pour savourer le Québec authentique dans un décor rétro et décontracté. On ne parle pas seulement d'un lieu de restauration, c'est une invitation à explorer les saveurs locales, avec des produits sélectionnés avec amour et une carte toujours surprenante.

Le Petit Dep : prêt-à-manger, café et produits du terroir

Le Petit Dep, c'est d'abord une histoire de coup de cœur et d'amour du quartier. Ce qui était un dépanneur classique est devenu, par un désir de conserver tout en créant un lieu authentique, du Vieux-Montréal, de découverte et de partage.

Le terroir québécois à portée de main

Ce qui fait la particularité du Petit Dep, c’est son attachement sincère au local et au durable. Les artisans, producteurs et créateurs locaux sont mis en valeur avec des plats prêts-à-manger, des cafés, des crèmes glacées artisanales et des produits du terroir. On y trouve également de beaux cadeaux et souvenirs pour faire découvrir le Québec autrement.

Les plats sont à emporter. Pas de cocktails ou d'alcool à déguster sur place, mais une offre de bières et vins à emporter, sélectionnés pour valoriser les artisans locaux.

On retrouve tous ces choix gourmands dans les adresses du Petit Dep, toutes avec la même expérience locale et conviviale. À Montréal, vous pouvez savourer ces plats et boissons dans les cafés de, Saint-Paul et Saint-Sulpice, mais aussi dans les buvettes du Dep Griffintown et Le Plateau. Pour les visiteurs de la capitale, le Petit Dep Québec propose la même sélection artisanale au cœur du Vieux-Québec : RDV ici : lepetitdep.com/quebec.

L'été, la carte se met au diapason avec des glaces artisanales et des milkshakes rafraîchissants pour les journées ensoleillées.

Une pause gourmande et locale

Le coin café du Petit Dep, convivial, propose des plats simples et locaux : salades gourmandes, sandwichs, desserts maison et boissons chaudes de qualité. L'expérience est rapide, accessible et toujours québécoise.

Au-delà des saveurs, Le Petit Dep conserve son âme d’épicerie fine et boutique de quartier. On y déniche des souvenirs gourmands, des produits d'artisans, des articles de décoration au look rétro et des coffrets cadeaux mettant en valeur les produits locaux : sirop d'érable, chocolats, confitures, bougies ou cartes illustrées.

Plus qu'un café, Le Petit Dep reste un dépanneur de quartier et un lieu de rassemblement. On y va pour un espresso ou un matcha tonic, pour une glace artisanale ou pour jaser. C'est un lieu de passage pour les touristes et les habitués du quartier, où l'équipe fait vibrer un Montréal authentique, gourmand et chaleureux.

La Buvette du Dep : bar, assiettes à partager et bonne ambiance

Dans un autre registre, La Buvette du Dep (Griffintown et boulevard Saint-Laurent) offre une expérience différente mais complémentaire. Ici, on privilégie le café et un menu brunch en journée et bar avec une cuisine faite maison le soir. Le menu propose des plats, conçus pour accompagner une carte de vins et bières québécois.

La Buvette conserve la touche artisanale du Petit Dep avec une carte de Sandwichs frais et faits minute, du café, et des sélections locales à emporter, mais son ambiance est plus festive et tournée vers la convivialité.

Apéro entre amis ou soirée chill, La Buvette du Dep, c'est un Montréal qui bouge, qui est vrai et qui a du goût ! Les plats préparés sur place suivent la même ligne directrice : authenticité, simplicité et produits locaux. Les tarifs sont ajustés en fonction des portions, pour une dégustation à la fois abordable et élégante.