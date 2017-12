Laval sera l’hôte des Jeux du Québec en 2020

C’est officiel! Laval sera l’hôte de la 55e Finale des Jeux du Québec à l’été 2020. C’est devant une cinquantaine de personnes, dont plusieurs membres d’associations sportives lavalloises, des partenaires institutionnels et corporatifs, le maire de Laval, Marc Demers, et la porte-parole, Roseline Filion que le président de SPORTSQUÉBEC, M. Michel Allen et la ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, en ont fait l’annonce.



Après un travail rigoureux des membres du comité de mise en candidature et une campagne de mobilisation significative, le verdict est enfin tombé : la région de Laval organisera les Jeux en juillet 2020 pour les quelque 3 700 athlètes âgés de 12 à 17 ans, provenant de 19 régions de la province. Plus de 3 000 bénévoles seront essentiels à la réussite de cet événement d’envergure.



« Laval a tous les avantages pour accueillir le plus important rassemblement multisport au Québec. Rien ne sera laissé au hasard à commencer par un accueil des plus chaleureux pour les athlètes, les entraîneurs, les officiels et les visiteurs. À l’été 2020, c’est chez nous que ça va se passer et soyez assurés que nous offrirons des infrastructures sportives de haut niveau qui respecteront les engagements de notre Politique de l’activité physique », a déclaré le maire de Laval, M. Marc Demers.



« C’est vraiment un grand bonheur d’accueillir la Finale des Jeux du Québec à Laval en 2020. Laval est une grande ville aux mille et un atouts. L’expérience que les athlètes vont vivre ici sera des plus mémorables », de dire avec beaucoup d’enthousiasme la porte-parole, Roseline Filion.



Rappelons que Laval a manifesté son intérêt pour devenir l’hôte de la 55e Finale des Jeux du Québec de 2020 en déposant sa candidature en juin 2016. En s’alliant de précieux partenaires tels que Sports Laval, le Collège Montmorency, la Commission scolaire de Laval, la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, le Collège Laval, le Collège Letendre, la Société de transport de Laval, Tourisme Laval, le Cosmodôme, le Complexe Multi-Sports Bois-de-Boulogne et la Chambre de commerce et d’industrie de Laval, beaucoup d’efforts ont été déployés pour mobiliser le milieu lavallois.



« Les gens ont bien répondu et nous tenons à les remercier sincèrement de leur appui massif », a conclu le maire de Laval.