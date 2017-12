Camp de sélection : équipe Canada Junior

Le camp de sélection pour Équipe Canada Junior édition 2018 vient de prendre fin. Après quatre jours de compétition, nous avons choisi les vingt-deux joueurs qui composeront notre équipe.

L’arrivée des joueurs invités s’est effectuée le lundi 11 décembre 2018. Durant la soirée de leur arrivée, nous les avons rencontré individuellement pour immédiatement établir une relation avec eux et aussi les aider à affronter les prochains jours. Une fois ces rencontres faites, nous avons tenu une rencontre d’équipe où nous avons clairement étalé nos attentes pour les joueurs sur la glace et hors glace, notre philosophie et l’identité que nous voulons donner à cette équipe. Les attentes étant claires, les joueurs ont pu attaquer le camp de sélection sans zones grises.

Lors de la première journée du camp de sélection, nous avons tenu deux entraînements sur glace ainsi que quelques réunions pour mettre en place certaines phases de notre système de jeu. Cela nous permettait d’évaluer comment nos joueurs pouvaient s’adapter et appliquer ces phases lors des matchs qui suivaient.

Les deux premiers matchs étaient disputés les 13 et 14 décembre contre les meilleurs joueurs Universitaires au Canada, âgés de 23-24-25 ans. Ces anciens joueurs junior majeur ont donné une excellente opposition à nos joueurs, ce qui était parfait dans les circonstances.

Au total, nous avions 33 joueurs présents, ce qui nous a permis d’établir une rotation afin de voir chacun en action au moins un match sur les deux prévus. Suite à ces deux matchs, nous avons retranché six joueurs. Le dernier match s’est joué contre le Danemark le 15 décembre et s’en est suivi les dernières coupures.

Ce n’est jamais facile de prendre la décision de retrancher d’aussi bons joueurs. Les dernières coupures se concluent suite à des discussions animées entre les décideurs, mais en bout de ligne, nous en venons à un consensus qui, à ce moment, nous donne la meilleure équipe possible.

Nous devons prendre des décisions pour le moment présent. Pour ce faire, nous devons faire fi des statistiques des athlètes, de leur potentiel de joueur d’atteindre la LNH ou de leur rang de repêchage, de ce qu’ils deviendront dans le futur, etc.

Notre préoccupation est de sélectionner à ce jour, les joueurs qui réagiront le mieux à un niveau de jeu plus élevé et comment ils s’ajusteront contre les meilleurs au monde.