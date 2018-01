Une treizième édition pour le Tournoi provincial de baseball Pee Wee d’hiver

La treizième édition du Tournoi provincial Pee Wee d’hiver aura lieu le samedi 27 janvier 2018, au parc Chopin à Laval. Venez en grand nombre encourager nos jeunes lors de cette palpitante journée de baseball dans la neige. Sans oublier le concours de souque-à-la-corde entre les parties.



Contrairement aux années antérieures, alors que le tournoi d’hiver accueillait 8 équipes, cette année le tournoi sera l’hôte de 10 équipes. En effet, par un concours de circonstances six inscriptions sont arrivées la même journée en plus des quatre que nous avions déjà reçues.



Afin de ne pas déplaire à qui que ce soit et pour permettre à un plus grand nombre de jeunes de vivre une expérience exceptionnelle, le tournoi se déroulera donc avec 10 équipes.



Rappelons que ce tournoi est reconnu par Baseball Québec.



Le dîner est gratuit pour tous les joueurs et un service de cantine, à prix très abordable est offert pour les parents et amis.



Pour consulter l’horaire du tournoi ou connaître les résultats, veuillez consulter le site du Tournoi au : http://laval.baseballquebec.com/fr/index.html