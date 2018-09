La Fondation de l’athlète d’excellence remet 40 000 $ dans le cadre du Programme de bourses Cominar

M. Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar, a dévoilé jeudi, les noms des 11 étudiants-athlètes faisant partie de la 4e édition du Programme de bourses Cominar au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et qui se sont partagé 40 000 $.

« C’est avec une grande joie que Cominar se joint à la Fondation de l’athlète d’excellence afin de reconnaître l'excellence académique et sportive québécoise et ce, pour une quatrième année de suite, a affirmé M. Cossette. Les succès des étudiants-athlètes de la province inspirent toujours les employés de Cominar et c'est avec beaucoup de fierté que nous soutenons 11 d'entre eux aujourd'hui. »

Cette année, sept bourses d’excellence académique ont été remises afin de récompenser les excellents résultats scolaires et quatre bourses de soutien à la réussite académique et sportive ont été offertes afin d’encourager la conciliation des études et du sport de haut niveau.

Le président de la FAEQ, M. Claude Chagnon, s’est d’ailleurs réjouit de compter sur le soutien d’une entreprise de Québec : « La FAEQ a appuyé et appuie financièrement depuis plusieurs années de nombreux étudiants-athlètes originaires de la Vieille Capitale. Pensons notamment à la médaillée olympique Laurie Blouin, au champion du monde Alex Harvey, à la double paralympienne des Jeux d’hiver et d’été Cindy Ouellet et à la star montante du tennis masculin Félix Auger-Aliassime sans oublier une multitude de représentant(es) du Rouge et Or. Nous sommes fiers de compter sur la confiance et l’engagement d’entreprises qui ont leur siège social à Québec. »

Le Programme de bourses Cominar, jeune de quatre ans d’existence, compte déjà parmi ses boursiers et anciens boursiers plusieurs lauréats s’étant démarqués comme Gabrielle Carl (soccer), nommée substitut de l’équipe olympique canadienne aux Jeux de Rio 2016, Pier-André Côté (cyclisme sur route), champion canadien élite et Kiandra Browne (basketball), membre de l’équipe canadienne des moins de 18 ans.

Récipiendaires du Programme de bourses Cominar 2018