William Émard figure parmi les nouveaux boursiers du Programme de bourses Cominar

Le jeune gymnaste lavallois, William Émard , a vu son excellence académique récompensée alors qu'il s'est vu remettre une bourse de 4 000 $ dans le cadre du Programme de bourses Cominar au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ).

L'étudiant en sciences de la nature au Collège Montmorency est médaillé d'or aux anneaux à la Coupe du Japon junior ainsi que du concours complet à la Austrian Future Cup.

Il compte également à son actif, une médaille d'argent avec l'équipe canadienne aux Championnats de l'Alliance du Pacifique.

« C’est avec une grande joie que Cominar se joint à la Fondation de l’athlète d’excellence afin de reconnaître l'excellence académique et sportive québécoise, et ce, pour une quatrième année de suite, a affirmé M. Cossette. Les succès des étudiants-athlètes de la province inspirent toujours les employés de Cominar », de dire M. Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Conimar.

Le Programme de bourses Cominar, jeune de quatre ans d’existence, compte déjà parmi ses boursiers et anciens boursiers plusieurs lauréats s’étant démarqués comme Gabrielle Carl (soccer), nommée substitut de l’équipe olympique canadienne aux Jeux de Rio 2016, Pier-André Côté (cyclisme sur route), champion canadien élite et Kiandra Browne (basketball), membre de l’équipe canadienne des moins de 18 ans.

William Émard souhaite prendre part aux Jeux panaméricains et Championnats du monde de 2019 ainsi qu'aux Jeux olympiques de 2020 et 2024. Son plan d'après carrière est présentement pensé en fonction de la physiothérapie ou de la médecine sportive.

Le président de la FAEQ, M. Claude Chagnon, s’est d’ailleurs réjoui de compter sur le soutien d’une entreprise de Québec : « La FAEQ a appuyé et appuie financièrement depuis plusieurs années de nombreux étudiants-athlètes originaires de la Vieille Capitale. Pensons notamment à la médaillée olympique Laurie Blouin, au champion du monde Alex Harvey, à la double paralympienne des Jeux d’hiver et d’été Cindy Ouellet et à la vedette montante du tennis masculin Félix Auger-Aliassime sans oublier une multitude de représentant(es) du Rouge et Or. Nous sommes fiers de compter sur la confiance et l’engagement d’entreprises qui ont leur siège social à Québec. »