Karel Carré, la relève du Rallye au Canada

Depuis le début de la saison 2018 du Championnat de Rallye Canadien (CRC), le jeune lavallois Karel Carré prouve qu’il est l’avenir du sport. À l’âge de seulement 25 ans, il est déjà en tête de la prestigieuse série du CRC avec une victoire nationale et deux secondes positions en autant d’événements.

S’il a un jour été connu pour sortir de route et endommager ses voitures en début de carrière dû à sa rapidité et aux risques qu’il prenait, Karel est aujourd’hui un des plus sérieux prétendants aux honneurs en rallye canadien.

En effet, c’est ce weekend à Montpellier en Outaouais que Karel a inscrit une autre performance impressionnante à l’aide de son copilote Samuel Joyal, de Cowansville. Le Rallye Défi est un des plus difficiles au Canada. Ses routes sont techniques, rapides et très exigeantes sur les machines, comme le Subaru STI 2007 TEST Racing de Karel et Samuel.

La course demande aux pilotes d’être excessivement rapide, d’avoir des notes de course impeccables, de faire des sauts très précis et de rester sur la route du début à la fin des deux jours de compétition. C’est avec la préparation adéquate et l’équipe de mécaniciens de TEST Racing, meilleure écurie canadienne de rallye, que Karel a passé à travers le Rallye Défi avec brio, terminant en deuxième position juste derrière Joel Levac et sa machine digne des championnats du monde.

Maintenant en tête du championnat canadien, c’est en Colombie-Britannique, au Pacific Forest Rally, que l’équipe se rendra à la fin septembre pour conserver sa position. Ayant repris le siège de son père Bruno qui a connu beaucoup de succès en rallye automobile, Karel Carré est tout indiqué pour devenir le prochain champion canadien des rallyes, et son ambition ne s’arrêtera pas là. Il faut le voir au volant de sa voiture, complètement absorbé par sa course et oh combien précis dans son pilotage pour comprendre le talent du jeune homme.

Un peu plus sur Karel

Karel Carré est un jeune entrepreneur de 25 ans, originaire de Saint-Sauveur et résident de Laval qui pilote des voitures de rallye depuis 2013. Il a été initié au sport très jeune alors que son père, Bruno Carré, a fait partie des très bons pilotes que le rallye au Canada ait connus dans les dernières années. Ayant été un des plus jeunes pilotes à remporter un événement national de rallye en février dernier, Karel Carré impressionne toute la communauté par son talent et son assurance.