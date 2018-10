L’ARS Laval présente le comité organisateur et les équipes qualifiées pour les Championnats nationaux Toyota Coupe U15

C’est avec fierté que l’Association régionale de soccer de Laval conjointement avec la Fédération de soccer du Québec présentait lors d’une conférence de presse, les équipes qualifiées qui représenteront le Québec aux prochains Championnats nationaux Toyota Coupe U15 de l’Association canadienne de soccer.

Ces Championnats auront lieu du 3 au 8 octobre prochain sur les terrains extérieurs du Complexe sportif Bois-de- Boulogne de Laval.

Cette année, deux équipes masculines et deux équipes féminines représenteront le Québec afin de tenter de remporter le titre de champion national. Du côté féminin, Lakeshore et Repentigny ont raflé les honneurs cette saison et ont remporté leur laisser-passer pour cette semaine de compétition à Laval. Chez les garçons, Blainville a maintenu une confortable avance tout au long de la saison afin de représenter le Québec à ces Championnats.

La deuxième équipe masculine se qualifiera au cours d’un match se déroulant presque au même

moment que la conférence de presse au Parc Jarry.

L’ARS Laval présentait également les membres du comité organisateur local des Championnats nationaux Toyota Coupe U15. Ce sont 10 personnes qui s’impliqueront dans toutes sortes de domaines, passant du transport aux bénévoles et qui seront sur place toute la semaine afin d’assurer le bon déroulement de l’événement. « Les membres du comité organisateur accomplissent un travail important et s’assureront d’offrir aux joueurs un événement à la hauteur du talent qui y sera présenté. Nous sommes très fiers d’eux et nous les remercions sincèrement », indique Jean-Philippe Mayrand, directeur général de l’ARS Laval.

Le comité organisateur local est composé de Carole Fortin, responsable des représentants de province, de Robert Labrosse, responsable du site de compétition, de Paul Marentette, responsable du transport, de Jean Nolin, responsable des bénévoles, de Francine Lahaie responsable de la billetterie, de Roxane Therrien comme administratrice de l’événement, de Sébastien Dubé, responsable des arbitres locaux et de Max-Henri Métellus, coordonnateur des responsables de terrains. Ce comité sera chapeauté par Jean-Philippe Mayrand et Marie-Ève Simard.