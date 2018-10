Karel Carré domine le rallye canadien d’est en ouest

Quand une équipe de course québécoise en tête du Championnat de Rallye Canadien (CRC) avec son jeune équipage Karel Carré & Samuel Joyal se déplace pour la première fois dans l’Ouest canadien pour défendre sa position, la pression & les enjeux sont à leur maximum, les attentes sont élevées.

Beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte : la préparation & la fiabilité de la voiture ainsi que la performance de l’équipage & des adversaires dans les spéciales. Dès le vendredi à Merrit en Colombie-Britannique, les rocheuses attendaient les compétiteurs avec des routes à couper le souffle par leurs décors, mais aussi par leur exigence et leurs dangers. Alors qu’il venait pour faire une course propre et sécuriser quelques points, le duo montra rapidement de quelles performances il était capable dans les 4 premières spéciales en terminant le premier jour de course en troisième position sur plus de 20 inscrits.

Samedi matin, le vent de la Colombie-Britannique allait continuer de souffler dans la bonne direction pour Karel & Samuel. Ils dominèrent entièrement la journée avec les meilleurs temps dans les spéciales qu’ils devaient parcourir le plus rapidement possible à travers les courbes, les sauts, les précipices et même les animaux sauvages grâce aux très importantes notes de course du copilote.

C’est avec plus de deux minutes d’avance que le pilote de Laval passa la ligne d’arrivée du Pacific Forest Rally devant l’autre équipe de TEST Racing composée de Simon Vincent et d’Hubert Gaudreau. Karel Carré conserve donc la tête du Canadian Rally Championship avec deux victoires nationales et deux secondes places en autant d’événements alors que la communauté québécoise du rallye se soulève derrière l’équipe TEST Racing de Cowansville qui connaît d’incroyables saisons depuis quelques années.

Un peu plus sur Karel

Karel Carré est un jeune entrepreneur de 25 ans, originaire de Saint-Sauveur et résident de Laval qui pilote des voitures de rallye depuis 2013. Il a été initié au sport très jeune alors que son père, Bruno Carré, a fait partie des très bons pilotes que le rallye au Canada ait connus dans les dernières années. Ayant été un des plus jeunes pilotes à remporter un événement national de rallye en février dernier, Karel Carré impressionne toute la communauté par son talent et son assurance.