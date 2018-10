Nolinor Aviation devient le transporteur officiel du Rocket

Nolinor Aviation est fière d'annoncer qu'elle sera le transporteur officiel du Rocket de Laval pour la prochaine année. Le club de la Ligue américaine de hockey affilié aux Canadiens de Montréal profitera du confort d'un Boeing 737-300 spécialement configuré pour accommoder les équipes sportives qui transportent tout l'équipement nécessaire aux matchs à l'étranger.

L'appareil de Nolinor dédié au club de hockey et personnalisé aux couleurs du Rocket de Laval sera à la disposition des joueurs et de tout le personnel de l'équipe pour leurs déplacements vers Cleveland, Charlotte et Winnipeg.

« Nous avons été ravis de recevoir l'appel de Mark Weightman, qui était à la recherche d'une solution plus rapide et plus simple pour transporter l'équipe du Rocket de Laval. Ce club s'ajoute aux autres équipes sportives que nous transportons un peu partout en Amérique du Nord, dont les Alouettes de Montréal », a affirmé Marco Prud'Homme, vice-président de Nolinor Aviation.

« Le Rocket de Laval est heureux d'annoncer le début d'un nouveau partenariat avec la compagnie aérienne Nolinor Aviation, un chef de file dans les vols commerciaux nolisés », a indiqué le vice-président développement et opérations de la Place Bell, Mark Weightman. « Nous sommes privilégiés de bénéficier de cette nouvelle association, qui apportera un immense avantage concurrentiel à l'organisation. Nolinor Aviation est reconnue pour son expertise et il est logique pour une formation professionnelle telle que le Rocket de s'associer avec cette grande entreprise québécoise de transport aérien. »

Le Rocket pourra donc choisir ses heures de départ et de retour, ce qui s'avère un atout de taille dans la préparation hebdomadaire de l'équipe, qui dispute près de 40 matchs à l'extérieur de Montréal en saison régulière.

« Ce nouveau partenariat rehaussera le confort des joueurs lors des nombreux voyages, qui sont une réalité bien présente dans la Ligue américaine de hockey. Les déplacements en avion diminueront considérablement la durée des trajets et la fatigue qui en découle. Nous espérons que cet atout permettra aux joueurs d'être mieux disposés à offrir de bonnes performances. La grande famille des Canadiens de Montréal est une organisation de première classe et nous sommes tous très reconnaissants de pouvoir offrir un tel service à nos joueurs », a conclu Joël Bouchard, entraîneur-chef du Rocket de Laval.