Les inscriptions pour la Traversée du Lac Tremblant en 2020 sont ouvertes !

La Traversée du Lac Tremblant sera de retour à Tremblant du 14 au 16 août 2020. L'événement a accueilli plus de 575 participants lors la dernière édition. L'ajout d’une quatrième distance, soit une épreuve de 5km, sera de mise en 2020. Les inscriptions sont désormais ouvertes.

En août dernier, une centaine de nageurs expérimentés venus de partout au Canada, des États-Unis et de la France ont entrepris la traversée de 12 km; Sophie Rochelet et Bertrand Venturi en sont sortis vainqueurs dans leur catégorie. L’ensemble des résultats est disponible ici. Une série de colloques et d’ateliers animés par des nageurs de renommée internationale dont le réputé Bertrand Venturi et le meilleur nageur au Canada Xavier Desharnais, a complété le programme de l’événement de trois jours qui a connu un franc succès.

Les distances proposées en 2020

1 km Desjardins. La distance d’un kilomètre est parfaite pour permettre aux nageurs amateurs de s’initier à la compétition en eau libre et pour donner aux nageurs intermédiaires et avancés l’occasion d’établir un record personnel. 11 ans +.

3 km. Un défi stimulant pour nageurs avancés. 14 ans +.

NOUVEAU - 5km. Progression naturelle entre le 3 km et le 12 km, cette épreuve offrira aux nageurs du 3 km l’opportunité d’augmenter de niveau avant de considérer les plus longues distances. 16 ans et +

12 km. L’un des seuls événements de nage d’endurance en eau libre au pays permettant un parcours linéaire, la Traversée du Lac Tremblant est un défi de taille pour les nageurs d’expérience. Les participants devront être préapprouvés par le promoteur de l’événement et avoir soumis une preuve attestant leur capacité à compléter la distance à la nage en moins de cinq heures. Chaque nageur sera accompagné d’un kayakiste pour des questions de sécurité, de ravitaillement et d’orientation. Chaque nageur devra fournir son propre kayakiste ou en réserver un auprès du producteur de l’événement. 18 ans +.

Les participants de l’édition 2019 peuvent dès maintenant accéder à la préinscription et bénéficier d’un tarif préférentiel. Les cinquante premiers inscrits à la distance du 12 km auront le privilège de prendre place à bord de la « Croisière Mont-Tremblant » pour se rendre au site de départ. Il n’y a pas de date limite à proprement dit : tant qu’il reste de la place dans chacune des distances, les demandes d'inscriptions sont acceptées.

Qu'est ce que la Traversée du Lac Tremblant ?

La Traversée du Lac Tremblant est l’une des plus importantes compétitions de nage longue distance en eau libre au Canada et parmi les seules à offrir un service de coaching virtuel avec un entraîneur de nageurs d’élite entièrement gratuitement à ses inscrits. L’événement comporte également un important volet éco-responsable en ciblant l’objectif zéro déchets et émissions de GES. En effet, La Traversée du Lac Tremblant exige de ses fournisseurs de nourriture et boisson qu’ils n’utilisent aucun plastique, matière non compostable ou non réutilisable.