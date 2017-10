Lancement 2017 de LIRTA

La 16e saison de la Ligue d’improvisation de la Rencontre Théâtre Ados (LIRTA) a été lancée samedi 21 octobre à la Maison des Arts de Laval. La LIRTA, plus grande ligue d’improvisation pour les jeunes du secondaire au Québec, s’agrandit d’année en année et sera composée cette année de plus de 43 équipes issues de 25 écoles soit près de 350 adolescents originaires des régions de Montréal, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. Les équipes s’affronteront jusqu’en avril au cours de 215 matchs.

Pendant la journée de lancement, le coup d’envoi de la saison a été lancé par Sylvie Lessard, directrice générale et artistique de la Rencontre Théâtre Ados (RTA), qui a souligné l'impact positif que l'improvisation a sur les adolescents: " Grâce à l’improvisation, les adolescents développent des qualités humaines qui leur serviront toute leur vie : la confiance en soi, la créativité, ainsi que des qualités relationnelles et d’écoute que requièrent le travail en équipe.".

Le lancement a été l’occasion pour les jeunes recrues de participer à des ateliers de formation animés par des improvisateurs expérimentés tels que Jessica Piché, Antoine Rivard-Nolin, Louis-Olivier Pelletier et Daniel Malenfant. Partenaire principal de LIRTA depuis 10 ans, la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval était présent à l’événement et renouvelle son soutien aux activités de LIRTA cette année. Hydro-Québec sera également un de nos partenaires actifs cette saison.

LIRTA Junior, l’improvisation pour les préados

La LIRTA participe activement à l’épanouissement des jeunes dans une activité culturelle encadrée et insuffle la passion pour le jeu théâtral à bon nombre d’adolescents (ndlr Pier-Luc Funk est un ancien membre de LIRTA). C’est avec cette mission en tête que la RTA a décidé de donner la priorité à son développement et a créé en 2015 LIRTA Junior, une ligue réservée aux préadolescents du primaire. Les ateliers d’improvisation de LIRTA Junior sont actuellement organisés dans 11 écoles primaires de Laval. Sylvie Lessard explique les raisons de la création de la ligue : "Avec la création de LIRTA Junior, nous souhaitons offrir aux préados une première approche de l’improvisation à travers des ateliers d’improvisation et susciter leur intérêt pour se joindre à LIRTA une fois leur entrée au secondaire."

Joue-moi un dessin à Laval

Afin de promouvoir l’improvisation au-delà de la salle de spectacle, la RTA a mis en place des ateliers d’improvisation et le spectacle La BD s’improvise alliant comédiens et bédéistes en collaboration avec le Réseau des bibliothèques de la Ville de Laval, les Éditions Front Froid et Impro Sierra.