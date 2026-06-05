Une initiative qui vise à réunir les lecteurs de la région chaque mois!
Un nouveau club de lecture tout inclus s’installe à Laval
Sujet CLO lance un tout nouveau club de lecture à Laval, offrant aux résidents un espace convivial pour échanger autour d’un livre commun. Les rencontres auront lieu le dernier jeudi de chaque mois et seront centrées autour de lectures québécoises et franco-canadiennes.
L’inscription tout inclus comprend le livre du mois, un guide d’annotation exclusif et une rencontre animée par une bénévole formée par Sujet CLO. La formule clés en main du club simplifie la participation et encourage la découverte littéraire. En juin, les groupes plongeront dans le roman C’était ça ou mourir, écrit par l’auteur Thélyson Orélien, dont les droits ont déjà été acquis par 21 éditeurs dans le monde.
Quelques places sont encore disponibles pour le club qui se réunira à Duvernay.
« La littérature québécoise mérite d'être lue partout au Québec et je tenais à ce que Sujet CLO soit présent à Laval, 3e ville la plus peuplée du Québec. J’ai sauté de joie quand Leila, notre animatrice à Laval, m’a contacté pour lancer un club près de chez elle », affirme Maude Fiset, fondatrice des clubs Sujet CLO.
À propos de Sujet CLO
Fondé en 2023, Sujet CLO propose des clubs de lecture clés en main dans plus de 20 villes et quartiers du Québec dont plusieurs dans le grand Montréal. L’organisation crée des espaces chaleureux où les lecteurs peuvent se rencontrer, discuter et partager leur passion pour la littérature d’ici.
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