Pleins feux sur le festival NovAdo - Rencontres Théâtre Ados #4

Devenu un rendez-vous incontournable de la création théâtrale à destination du public adolescent, le festival NovAdo, version européenne du festival de la Rencontre Théâtre Ados, rayonne tout le mois de novembre à la Maison des jeunes et de la culture de Rodez, en France. Une importante délégation québécoise d’élèves du Collège Laval, d'enseignants et de médiateurs a accompagné la directrice générale et artistique de la RTA du 9 au 19 novembre à cette quatrième édition, favorisant de nouveaux échanges culturels entre artistes et adolescents des deux instances partenaires ainsi que le partage d’expertise en médiation et direction artistique.

La création et les découvertes théâtrales au cœur du festival NovAdo

Les ateliers théâtrales et la présentation de pièces étaient encore au programme cette année. Le festival a débuté avec l'Extrêm'Ado, un projet invitant les adolescents à vivre une expérience théâtrale singulière pendant 24h. L'atelier a été dirigé par toute une équipe de professionnels dont Frédéric Moreau, metteur en scène et médiateur culturel fidèle de la RTA.

Parmi les 4 spectacles auxquels les adolescents ont assisté, un temps fort du festival a été la présentation de "X, Y et moi", une pièce qui a plongé nos jeunes dans la réflexion de l'égalité entre les sexes. Yohan Bret, producteur, metteur en scène et acteur de la pièce, animera également l'Extrêm'Ado du festival de la RTA en avril 2018.

Une clôture de l'édition 2017 en beauté avec le tournoi d'improvisation

Le tournoi d'improvisation est toujours un moment très attendu par les adolescents. Cette année, la finale entre l'équipe Ciclone du Collège Laval et les Particuliers de Rodez s'est terminée avec la victoire de nos improvisateurs de talent québécois! L'improvisation a été, une nouvelle fois, un moyen efficace de fédérer des jeunes de différentes nationalités. La Rencontre Théâtre Ados croit aux valeurs intégratrices et bénéfiques de l'improvisation auprès des jeunes. À partir de ce constat, la RTA a créé LIRTA, ligue d'improvisation pour les jeunes du secondaire, et des ateliers d'initiation à l'improvisation pour les préadolescents du primaire.



Développer l'offre théâtrale pour les adolescents à l'international

La RTA est fière de son partenariat avec la MJC Rodez qui aura donné lieu à la création du festival NovAdo mais ne souhaite pas s'arrêter là! En effet, notre objectif est d'acquérir de nouveaux partenariats culturels internationaux afin de proposer une programmation artistique et des ateliers de médiation culturelle de haute qualité à de plus en plus d'adolescents et de contribuer à leur épanouissement en leur donnant des outils pour affiner leur regard sur le monde et valoriser leur expression.