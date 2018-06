Lancement de la saison équipe cycliste Espoirs Élite - Primeau Vélo

Le Club Cycliste Espoirs Laval est très heureux de présenter ses équipes cyclistes de compétition 2018 ESPOIRS ÉLITE – PRIMEAU VÉLO.

Les équipes Élites compteront encore cette année sur l’appui de notre partenaire principal, Primeau Vélo. La contribution de Primeau Vélo est d’autant plus remarquable que l’entreprise est aussi commanditaire du programme Développement du Club qui regroupe 150 autres jeunes depuis de nombreuses années.

Tout comme l’année dernière, l’équipe élite comporte deux volets pour les athlètes, soit les catégories Junior (U19) et Senior 1 (U23). Les deux volets de l’équipe élite seront dirigée par l’entraineur Virginie Gauthier qui succédera à Antoine Malo comme entraineur-chef.

Gérald Plamondon assurera encore cette année le rôle de directeur technique durant la saison. L’équipe junior homme est composée cette année de Robin Plamondon et Antoine Dalterio, ainsi que de trois nouveaux coureurs issus de la catégorie cadet, Nicolas Bougie, Nicolas Rivard et Gabriel Melfi.

L’équipe junior féminine quant à elle sera composée cette année de cinq coureuses. Camille Primeau, Lyse-Ann Coffin, Patricia Davidson et Noémie Fortin proviennent de la catégorie cadet alors que Emma Delisle est la plus expérimentée du groupe à sa deuxième année junior.

Une nouvelle équipe Senior pour faciliter le développement des athlètes

De son côté, l’équipe sénior 1 masculine est composée de Olivier Beaulieu, Julien Cassou, Nicolas Courtemanche, Alexis Gagné et Pierre-Olivier Santerre. Cette année, Emilie Fortin nous revient en force après une année de repos et se joindra aux autres coureurs séniors mais du côté féminin.

Comme l’indique les co-présidents des Espoirs Laval, Claudine Tremblay et Daniel Charbonneau « Les succès récents de plusieurs coureurs issus du Club qui sont maintenant sur les circuits professionnels nous ont incités à prolonger notre programme au-delà du niveau Junior. Nous souhaitons ainsi faciliter la poursuite du développement de nos athlètes séniors les plus prometteurs au sein de notre structure. »

En effet, les coureurs Nicolas Masbourian (Équipe du Canada au Grand prix de Québec et de Montréal 2016, Silber Pro Cycling 2016 et 2017), Laurent Gervais (équipe californienne Aevolo 2017), et Joëlle Numainville (Cylance Pro Cycling, Jeux olympiques 2012), tous trois issus du Club Espoirs Laval, ont joint les rangs professionnels.

Les équipes cyclistes Junior et Senior pédaleront tout au long de l’année au sein des circuits du Québec et de la Nouvelle Angleterre. Les juniors hommes participeront en outre au prestigieux Tour de l’Abitibi, seule course junior sanctionnée par l’Union Cycliste Internationale en Amérique du Nord, disputé du 16 au 22 juillet 2018.

Quant aux juniors filles, elles participeront au tour de la Relève internationale de Rimouski du 4 au 8 juillet 2018. Les Seniors quant à eux participeront notamment en août au Grand Prix cycliste de la Matapédia, reconnu comme étant de calibre très relevé.

En grande nouveauté cette année, les juniors hommes participeront à un échange de coureur avec le club Français SCO-Dijon en Aout 2018. Cela leur permettra entre autre d'évoluer sur le circuit international en participant à la course française 'Ronde des Vallées' qui aura lieu en Bretagne.

Une liste prestigieuse de commandites

Le club est heureux de compter sur plusieurs commanditaires. Notamment Primeau Vélo, commanditaire principal, ainsi que Service d’auto Ste-Rose et Pompaction, alors que Garneau est le fournisseur officiel des vêtements, Trek/Bontrager fournit les vélos et accessoires des équipes junior et sénior.

Le club souhaite aussi remercier ses autres commanditaires, soit IGA Extra Quintal, Beet It, Xact Nutrition (Fruit 2/3), Assurances JSA et Ville de Laval.

À propos des Espoirs de Laval

Fondé en 1968, le Club Cycliste Espoirs de Laval est reconnu comme l’un des plus importants clubs de vélo de compétition sur route et sur piste au Canada. Accrédité par la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes (FQSC), le club regroupe plus de 150 coureurs masculins et féminins de 5 à 80 ans.

Aux fils des années, le Club a cumulé plus de 100 titres nationaux, a accueilli de nombreux coureurs ayant évoluer ou évoluant sur les scènes nationales et internationales. Le Club a reçu les titres d’Équipe élite de l’année en 2015 et d’Équipe de développement en 2016. Deux prix fort prestigieux décernés par la FQSC.