Laval
Nouvelle diffusion extérieure d’un match de soccer du Canada
La Ville de Laval invite la population à vivre en grand l’effervescence de la plus grande compétition internationale de soccer avec la diffusion en plein air d’un second match de l’équipe canadienne, dans une ambiance festive et conviviale.
Organisé par la Ville de Laval, l’événement proposera animation musicale et zone de visionnement extérieure pour rassembler les citoyennes et citoyens autour du sport.
Détails de l’événement
- Match : Canada c. Maroc;
- Date : 4 juillet 2026;
- Heure du match : 13 h (ouverture du site : 12 h);
- Lieu : Parc Berthiaume-Du-Tremblay (entre la piscine et le terrain de soccer synthétique).
Une expérience rassembleuse
Les Lavallois sont invités à se rassembler pour encourager l’équipe canadienne. Apportez chaises, nourriture et boissons non alcoolisées, et portez les couleurs du Canada.
Informations pratiques
- Stationnement : Nombre de places limité. Quelques places de stationnement disponibles devant la piscine Berthiaume-Du-Tremblay ou au sud du parc en empruntant la Promenade des îles. Possibilité de stationnement sur rue selon la réglementation en vigueur.
- Alcool : Consommation et vente d’alcool interdites, conformément à la réglementation municipale dans les parcs et dans les autres événements municipaux.
- Animaux : Les chiens sont admis selon les règles du parc.
- La capacité maximale du site est fixée à 800 personnes.
- Des bénévoles ainsi que des policières et policiers du Service de police de Laval assureront la sécurité et le bon déroulement de l’événement.
- L’événement sera annulé en cas de pluie
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Deux jeunes Lavallois récompensés par le CF Montréal et la Fondation Aléo
Le CF Montréal et la Fondation Aléo unissent leurs forces pour soutenir deux jeunes talents du soccer québécois à Laval. À l’occasion du match du 9 septembre au Stade Saputo, Chloe Scicchitano et Zachary Tsokos ont reçu chacun une bourse de 2 000 $. Par cet investissement dans la relève, le CF Montréal réaffirme son engagement envers la ...LIRE LA SUITE
Un nouveau chapitre s’ouvre à Laval avec l’Énergie de Laval HC
La ville de Laval accueillera une nouvelle identité dans la Ligue de hockey Ligue de Hockey Junior AAA du Québec (LHJAAAQ) alors que la formation lavalloise portera désormais le nom de l’Énergie HC Laval. Appuyée par Bélanger Énergies, une entreprise locale qui s’implique depuis de nombreuses années dans le hockey sur la Rive-Nord, ...LIRE LA SUITE
Le Programme de bourses Cascades récompense une Lavalloise
Dans le magnifique décor du Parc Marie-Victorin, à Kingsey Falls, un total de 100 000 $ en bourses et en services ont été remis par Cascades à 20 boursiers de l’édition 2026 du Programme Cascades au sein de la Fondation Aléo. Parmi les récipiendaires, on retrouvait Laurence Labadie, 16 ans de Laval, plongeuse qui fréquente de ...LIRE LA SUITE