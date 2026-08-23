Un nouveau chapitre s’ouvre à Laval avec l’Énergie de Laval HC

La ville de Laval accueillera une nouvelle identité dans la Ligue de hockey Ligue de Hockey Junior AAA du Québec (LHJAAAQ) alors que la formation lavalloise portera désormais le nom de l’Énergie HC Laval.

Appuyée par Bélanger Énergies, une entreprise locale qui s’implique depuis de nombreuses années dans le hockey sur la Rive-Nord, l’organisation mise sur une structure expérimentée afin de poursuivre son développement et de s’imposer parmi les formations de la ligue.

Il y aura du nouveau à Laval cette saison. La formation lavalloise amorcera un nouveau chapitre sous le nom de l’Énergie de Laval HC, une nouvelle identité qui s’inscrit dans une volonté de poursuivre la croissance et le développement du hockey junior à Laval.

À la tête de cette nouvelle structure, Pierre Pelletier occupera les fonctions de président, tandis que Dannick Paquette, ancien choix de troisième tour de la Ligue nationale de hockey, assumera le poste de directeur gérant.

Une équipe d’expérience derrière le banc

Pour diriger les joueurs, l’Énergie HC Laval pourra compter sur un personnel d’entraîneurs qui connaît bien la scène hockey lavalloise.

Dominic Perna et Nicholas Parisella prendront les commandes derrière le banc, deux hommes qui possèdent une solide expérience et une connaissance approfondie du développement des joueurs.

Après avoir passé quatre saisons avec le Titan de Laval dans la LHJMQ, Dominic Perna a poursuivi sa carrière dans le hockey professionnel, cumulant pas moins de 22 années d’expérience en Europe et en Amérique du Nord. Au cours des dernières années, il a également dirigé différentes formations du RSEQ, poursuivant ainsi son implication dans le développement de jeunes joueurs.

De son côté, Nicholas Parisella est lui aussi bien connu dans le milieu du hockey lavallois. Produit du Laval-Montréal Rousseau Sport Midget AAA, Parisella connaît également très bien la LHJAAAQ, ayant œuvré au sein du circuit pendant trois saisons avant de poursuivre son parcours en Europe.

Son expérience s’étend également au LHEQ, où il a occupé des fonctions d’entraîneur, en plus de diriger le Laval junior Rocket M15 AAA.

Au niveau des communications, c’est Nicolas Pelletier qui prendra la relève. Enseignant de carrière, comptant plus de 35 années d'expérience dans le milieu, il agira également à titre de conseiller académique pour l’organisation.

Avec une nouvelle identité, une organisation renouvelée et un personnel hockey possédant une vaste expérience, l’Énergie de Laval HC entend amorcer cette nouvelle étape avec ambition et détermination, tout en plaçant le développement des joueurs et l’identité lavalloise au cœur de ses priorités.