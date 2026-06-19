Le Programme de bourses Cascades récompense une Lavalloise

Dans le magnifique décor du Parc Marie-Victorin, à Kingsey Falls, un total de 100 000 $ en bourses et en services ont été remis par Cascades à 20 boursiers de l’édition 2026 du Programme Cascades au sein de la Fondation Aléo. Parmi les récipiendaires, on retrouvait Laurence Labadie, 16 ans de Laval, plongeuse qui fréquente de l'Académie Saint-Thérese.

Depuis plus de deux décennies, Cascades est un partenaire loyal de la Fondation Aléo et a concrètement participé à sa croissance depuis 2005. En investissant au-delà de 2 000 000 $ auprès des étudiant·e·s-athlètes au fil des années, dont des grands d’ici comme Mikaël Kingsbury, Alex Harvey, Amélie Kretz, Émilie et Hugues Fournel ou Alexandre Bilodeau, Cascades contribue à créer des leaders du Québec pour la prochaine génération.

« Cascades est un pilier pour la Fondation Aléo. Présente depuis 21 ans, et encore jusqu’en 2028 assurément, elle fait partie des alliés loyaux qui nous permettent d’accomplir notre mission avec assurance auprès de plus en plus d’étudiant·e·s-athlètes québécois. Nous sommes extrêmement reconnaissants de la confiance que Cascades nous octroie et c’est un honneur de poursuivre le partenariat avec de ce fleuron québécois qui rayonne partout dans le monde. Voilà un exemple concret de leadership offert aux jeunes récipiendaires de la Fondation Aléo », indique Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.

Renouvellement de l’entente jusqu’en 2028

La remise de bourses a également été l’occasion d’annoncer la prolongation de l’entente entre Cascades et la Fondation jusqu’en 2028. Une somme de 200 000$ sera dédiée à 100% aux boursiers et aux boursières des deux prochaines éditions et sera attribuée en bourses et en services.

Donnez au suivant

De plus, une ancienne boursière du programme Cascades, aujourd’hui donatrice au sein du programme Donnez au suivant, a profité du moment pour remettre sa bourse annuelle. Marie-Claude Surprenant a soutenu pour une deuxième année consécutive Shelby Lajeunesse, en triathlon.



« Chez Cascades, nous avons la conviction qu’avec les bons outils, de la rigueur et le bon entourage, chaque personne peut élever son potentiel vers de nouveaux sommets. C’est pourquoi le partenariat avec la Fondation Aléo fait tout son sens. Nous sommes fiers de contribuer positivement au développement de dizaines d’étudiants-athlètes, qui deviendront des modèles dans notre société », termine Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades.