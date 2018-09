Un Lavallois remporte 40 000 $ au Banco

M. Jamil Mirza a mis la main sur un lot de 40 000 $ au tirage du Banco du 1er septembre. M. Mirza est décidément un homme chanceux : il en est à sa deuxième visite dans le salon des gagnants de Loto-Québec!

En bref Loterie : Banco

Lot remporté : 40 000 $

Catégorie : mise 7 à 2 $ et multiplicateur Turbo x 4

Date du tirage : 1 er septembre 2018

Lieu de résidence du gagnant : Laval

boulevard Saint-Elzéar Est, Laval) Détaillant vendeur : Dépanneur Carla ( 15,

Centre de réclamation : siège social de Loto-Québec, à Montréal

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l’offre de jeux de hasard et d’argent de façon efficiente et responsable en favorisant l’ordre, la mesure et l’intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au cœur de ses activités. Du 1er janvier au 28 août 2018, Loto-Québec a versé 101 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 85 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie !, Grande Vie et Liste de vie! ont permis à 14 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.