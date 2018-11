Gala annuel de Plongeon Québec : plusieurs athlètes sont récompensés

Samedi dernier, le 3 novembre, à l’hôtel Sandman de Longueuil, s’est tenu le Gala annuel de Plongeon Québec. Plusieurs membres de la Fédération furent récompensés et honorés en recevant un prix Normand, remis annuellement en l’honneur de l’ancien directeur de la Fédération, M. Donald Normand.

C’est sous le thème de vacances à la plage qu’athlètes, entraîneurs, officiels, administrateurs, parents et amis se sont rassemblés pour honorer les nominés s’étant démarqués lors de la saison 2017-2018. Lunettes de soleil, colliers de fleurs, sandales et chemises hawaïenne furent de mise pour cette soirée colorée coanimée par Johanne Boivin, coordonnatrice technique de Plongeon Québec, et Stéphane Verdier, animateur et journaliste sportif.

Ce sont donc 23 récipiendaires qui ont été appelés à l’avant de la scène afin de se voir remettre une plaque d’honneur, aux côtés des nominés. Les équipes Junior et Senior ont aussi été nommés et applaudis.

Parmi ces récipiendaires se trouvent dix athlètes ayant eu des performances sportives remarquables dans leur groupe d’âges respectifs lors de la saison 2017-2018 et qui ont été nommés athlète de l’année :

catégorie D : Mathilde Laberge (Mont-Royal/Camo) et Samuel Talbot (Longueuil/Agami);

catégorie C : Jordane Legault (St-Eustache/Envol) et Benjamin Tessier (Blainville/Envol);

catégorie B : Simone Leathead (Montréal/Camo) et Mathieu Aubin (Rosemère/Camo);

catégorie A : Tereza Vithoulkas (Montréal/Camo) et Frédéric Gosselin (Montréal/Camo).

Au niveau Senior ce sont Mélodie Leclerc (Montréal/Camo) et Frédéric Gosselin (Montréal/Camo) qui ont reçu les honneurs d’athlète de l’année.

Les plongeurs et plongeuses Jordane Legault (St-Eustache/Envol) - niveau primaire, Benjamin Tessier (Blainville/Envol) - niveau secondaire et Siobhan Henderson (St-Hubert/Agami) - niveau universitaire, se sont quant à eux distingués tant au niveau sportif qu’académique et se sont mérités le titre d’élève-athlète de l’année, en plus de recevoir une bourse d’Aquam, commanditaire principal de Plongeon Québec depuis de nombreuses années.

Outre ces athlètes, Laura Lemay (Otterburn Park/Agami) - niveau Espoir, Devon Butters (Montréal/Envol) - niveau Junior et Stéphane Lapointe (Laval/Camo) - niveau Senior ont été sélectionnés en tant que gagnants dans la catégorie entraîneur de l’année; portion du gala qui était présentée par Raymond Chabot Grant Thornton.

Du côté des juges, Philippe Juteau et Olivier Morneau-Ricard ont chacun été couronnés officiel recrue et officiel de l’année pour la saison 2017-2018. Le prix de bénévole de l’année a été décerné à Guy Gilbert (Aro); alors que Dany Boulanger (Lévis/Aro) - personnalité masculine et Kaila Freeman (Dollard-des-Ormeaux/Ind) - personnalité féminine ont reçu les honneurs dans la catégorie personnalité de l’année.

La soirée s’est poursuivie sur une note plus émotive avec la remise du Trophée Philippe Comtois, prix récompensant un ou une athlète ayant fait preuve d’une persévérance et d’une détermination hors du commun. C’est l’ancien olympien en personne qui a remis ce prix à Siobhan Henderson (St-Hubert/Agami), qui s’est distinguée par sa ténacité constante, son énergie contagieuse et son dévouement à l’entraînement cette année.

Finalement, mentionnons que Cédric Fofana (Québec/Aro) a été acclamé athlète international Junior. Ce fut également une soirée spéciale pour l’un de nos entraîneurs, Cesar Henderson (Brossard/Camo), qui fêtait cette année ses 30 ans de carrière au sein du Club de plongeon Camo. Les exploits de la plongeuse de haut vol Lysanne Richard (Montréal/Camo) furent également honorés lors de cette occasion.

La soirée s’est conclue par la remise de prix de tirage et de surprises pour les gagnants du concours Instagram.

Rappelons-nous que cet événement annuel relève d’une importance significative et c’est pourquoi la Fédération croit qu’il est primordial pour tous ses membres de se réunir en leur donnant l’occasion d’échanger entre eux, entre autres lors de l’Assemblée générale annuelle en après-midi, de se perfectionner, notamment lors des ateliers durant la journée, et de prendre un moment pour mettre de l’avant les accomplissements de chacun lors du Gala.

C’est donc une autre belle saison signée Plongeon Québec qui se termine sur une note d’espoir et de réussite pour la saison à venir.