Replanter des ormes et reverdir le Vieux-Sainte-Rose

Le Mouvement PlantAction, à l’initiative de l’Association des citoyens et amis du Vieux-Sainte-Rose (ACAVSR) et grâce au soutien financier de Virginie Dufour, conseillère du district Sainte Rose, a effectué le 24 octobre l’ajout de trois ormes sur des terrains privés le long du boulevard Sainte-Rose, afin de recréer l’ambiance qui se dégage des toiles du peintre Marc-Aurèle Fortin.

Marc-Aurèle Fortin, né à Sainte-Rose, est reconnu comme le peintre aux grands arbres et c’est en son honneur que l’Association des citoyens et amis du Vieux-Sainte-Rose a souhaité ajouter des ormes dans le Vieux Sainte-Rose. Ceux-ci étaient nombreux autrefois dans ce secteur de Laval, mais l’espèce a malheureusement été décimée par la maladie hollandaise de l’orme, une fatalité similaire à ce que nos frênes subissent ces dernières années à cause de l’agrile du frêne.

En replantant trois variétés d’ormes hybrides résistantes à cette maladie sur trois terrains privés le long du boulevard Sainte-Rose, entre le boulevard Curé-Labelle et la rue des Patriotes, ce projet contribue à rendre hommage aux peintres célèbres originaires de Sainte-Rose, comme Marc-Aurèle Fortin et Alfred Pellan, mais également à des peintres connus originaires d’autres quartiers lavallois, comme Clarence Gagnon.

« C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons vu se concrétiser la première étape du verdissement du boulevard Sainte-Rose. Nous souhaitons dès 2021, planter d’autres ormes dans le Vieux Sainte-Rose. En plantant des arbres, nous souhaitons redonner au Vieux-Sainte-Rose un peu de son apparence d’autrefois et contribuer activement à l’amélioration de la qualité de l’air et à la lutte contre le réchauffement de la planète ». a indiqué Richard Cloutier, responsable du projet avec l’ACAVSR.

« Comme ce projet alliait deux de mes passions, l'environnement et le patrimoine, il allait de soi pour moi de le financer. Je suis fière de contribuer à reverdir le Vieux Sainte-Rose tout en mettant en lumière l'histoire du quartier et de ses habitants! », a signifié pour sa part Virginie Dufour, conseillère municipale du district Sainte Rose et membre du comité exécutif responsable des dossiers de l’environnement.

« En tant que mouvement citoyen né dans Sainte-Rose, il était tout à fait normal pour nous de contribuer à ce projet. L’idée de participer au verdissement du boulevard Sainte-Rose tout en contribuant à la mémoire de notre patrimoine culturel nous emballait particulièrement. Nous espérons que d’autres propriétaires accepteront d’accueillir un orme sur leur terrain dans les prochaines années dans le Vieux Sainte-Rose et ailleurs à Laval avec notre campagne Jamais sans mon arbre », de dire à son tour Didier Jadotte Dumerlin, responsable de ce projet et de la campagne « Jamais sans mon arbre » chez PlantAction.

Le Mouvement PlantAction tient à remercier l’Association des citoyens et amis du Vieux-Sainte Rose (ACAVSR) et Virginie Dufour, conseillère de Sainte-Rose et membre du comité exécutif responsable des dossiers de l'environnement, pour leur contribution dans le cadre de ce projet. Sans leur soutien, il n’aurait pas pu avoir lieu.

PlantAction est un organisme à but non lucratif qui s’est donné pour mission de proposer des solutions et de poser des actions concrètes pour augmenter le couvert végétal urbain sur le territoire de Laval. Depuis 2012, PlantAction réalise des projets structurants AVEC et POUR les citoyens dans les quartiers, les écoles et les institutions lavalloises dans le but de sensibiliser la population aux nombreux bienfaits que procurent les arbres, notamment pour la santé publique.

L’Association des Citoyens et Amis du Vieux Saint-Rose est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 2011. Elle regroupe des citoyens soucieux de conserver le caractère patrimonial du vieux village. La mission de l’ACAVSR est donc de conserver, mettre en valeur et promouvoir l’histoire et le patrimoine culturel et architectural du Vieux-Sainte-Rose. La plantation d’ormes dans le village s’inscrit dans le volet environnemental de sa mission. S’ajoutent évidemment à cet aspect la reconnaissance de son patrimoine bâti par l’ajout de plaques historiques sur ses maisons anciennes. Finalement, l’association est maintenant devenue un partenaire incontournable des autorités en place pour la consultation des différents projets qui peuvent prendre place dans Sainte-Rose.