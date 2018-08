Le beau temps amène aussi la sécheresse: soyez prudents!

Qui dit beau temps, dit aussi sécheresse. C'est ce dernier aspect qui inquiète la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) qui craint que la température clémente n'alourdisse son bilan.

En raison de la hausse d'achalandage en forêt qui résulte de températures chaudes, l'organisme s'attend à voir éclore des incendies de cause humaine. Elle insiste sur l’importance de la collaboration de toute la population en cette période de forte activité.

Lorsque les risques d’incendie augmentent pour atteindre un niveau très élevé, voire extrême, la SOPFEU recommande :

D’utiliser des foyers munis d’un pare-étincelles ;

De favoriser les sentiers balisés lors de promenade en VTT ;

De ne pas fumer en forêt ;

De s’abstenir de brûler des rebuts ;

D’éviter d’allumer des feux d’artifice près des zones boisées.

Foyers extérieurs

Selon la SOPFEU, il est ardu de déterminer une distance précise à respecter pour l’installation de foyer extérieur puisque les risques de propagation sont liés à plusieurs éléments. Parmi eux, nommons les conditions météorologiques, la période du jour et le type de combustible. De plus, ces mêmes éléments sont à leur tour influencés par les saisons.

La SOPFEU n’émet pas systématiquement une interdiction de faire des feux à ciel ouvert lorsque l’indice du danger d’incendie atteint le niveau extrême. Cependant, cet indice indique qu’il y a un fort potentiel d’allumage et qu’un éventuel incendie se propagera rapidement et pourra devenir incontrôlable. Dans ces conditions, vous devez donc redoubler de prudence

et de vigilance.

Brûlages de résidus, est-ce la bonne solution ?

Chaque année, la SOPFEU et les pompiers municipaux interviennent sur de nombreux incendies causés par la perte de contrôle d’un brûlage. Avant de brûler vos résidus comme l’herbe, les feuilles et les branches mortes, envisagez ces autres options :

Cueillettes de résidus verts ;

Dépôt des résidus à l’écocentre ;

Compostage.

Plusieurs municipalités interdisent les feux lorsque le danger d’incendie est trop élevé. Assurez-vous de consulter les réglementations en vigueur avant d’allumer.

Voici comment adapter votre comportement en fonction de chaque niveau.

Bas – C’est le bon moment pour effectuer vos brûlages ou vos feux de camp.

Modéré – Faites uniquement des feux de petite dimension.

Élevé – N’allumez pas si la vitesse du vent est supérieure à 20 km/h et ne faites pas de brûlage.

Très élevé – Faites des feux seulement dans des installations munies d’un pare-étincelles réglementaire avec des ouvertures de moins d’un centimètre.

Extrême – Évitez de faire des feux.

N’oubliez pas!

Un feu ne s’éteindra pas de lui-même. Des braises chaudes peuvent reprendre vie sous l’effet du vent.

N’hésitez pas à mettre vos mains dans les cendres pour vous assurer que le feu est bien éteint. Si vous doutez, arrosez de nouveau!

Enfin, téléchargez l’application mobile de la SOPFEU (disponible sur iOS et Androïd) et recevez automatiquement des alertes lorsque le danger d’incendie franchit le niveau élevé dans votre région.