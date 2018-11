Le 19e Forum international Science et société de l’Acfas au Collège Montmorency affiche complet

Le 19e Forum international Science et société de l’Association francophone pour le savoir – Acfas se déroulera au Collège Montmorency du 2 au 4 novembre prochains.

L’évènement, qui affiche complet, sera l’occasion pour plus de 270 cégépiens et pour leurs enseignants, de rencontrer et d’échanger avec 18 chercheurs de haut niveau en provenance du Québec et de la France. Encore cette année, il s’agira d’une occasion inestimable et unique pour les étudiants de développer leur raisonnement scientifique et leur esprit critique, en ce temps de fausses nouvelles.

Pendant toute la fin de semaine, l’ensemble des participants et des intervenants discuteront dans un contexte convivial de sujets variés. Penser scientifiquement, voilà le thème du Bar des sciences qui ouvrira l’évènement, le vendredi soir dès 20 h. Le samedi, les six thèmes d'ateliers susciteront des discussions qui sauront nourrir la réflexion des étudiants.

Chacun d’eux convie trois chercheurs, dont les suivants :

1. CANNABIS : entre neuropsychologie et sociopolitique Avec Jean-Sébastien Fallu, Université de Montréal;

: entre neuropsychologie et sociopolitique Avec Jean-Sébastien Fallu, Université de Montréal; 2. DOULEUR : physique et psychique Avec Pierre Rainville, Université de Montréal;

: physique et psychique Avec Pierre Rainville, Université de Montréal; 3. ÉCONOMIE : du conflit au partage Avec Laurence Fontaine, Centre national de la recherche scientifique (France);

: du conflit au partage Avec Laurence Fontaine, Centre national de la recherche scientifique (France); 4. ESPACE : de l’astrophysique aux voyages sur Mars Avec Sylvie Vauclair, Institut de recherches en astrophysique et planétologie (France);

: de l’astrophysique aux voyages sur Mars Avec Sylvie Vauclair, Institut de recherches en astrophysique et planétologie (France); 5. FORÊTS : des micro-organismes à l’écosystème Avec Charles Doumenge, CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (France);

: des micro-organismes à l’écosystème Avec Charles Doumenge, CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (France); 6. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : de la techno aux usages sociaux Avec Philippe de Grosbois, Cégep Ahuntsic.

Le Forum se terminera par une séance plénière autour de la diversité des parcours de chercheurs à laquelle s’ajoutera les mots de clôture des deux coprésidents de l’événement, Jean-Sébastien Fallu de l’Université de Montréal et Marie Jauffret-Roustide de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en France.

Plusieurs organisations collaborent étroitement avec l’Acfas et le Collège Montmorency au succès de l’événement, soit

l’Association des collèges privés du Québec,

Canal Savoir,

la Caisse de dépôt et placement du Québec,

la Commission Canadienne pour l’UNESCO,

le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada,

le Consulat général de France à Québec,

Le Devoir, la Fédération des cégeps,

le Gouvernement du Québec (le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie),

IVADO,

Québec Science

Radio-Canada.

Renseignements et programmation complète disponibles au acfas.ca/forum.