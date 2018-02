La relâche scolaire à Laval: Une offre diversifiée pour combler les journées de congé

La relâche scolaire lavalloise aura lieu du 5 au 9 mars 2018. Cette semaine de congé pour les élèves est parfois un véritable casse-tête pour les parents à la recherche d’activités amusantes. C’est pourquoi la Ville de Laval, en collaboration avec plusieurs organismes, offre une panoplie d’activités familiales, tant intérieures qu’extérieures.

« Avec la variété d’activités offertes aux quatre coins de la ville, les familles ne seront pas en reste et pourront profiter pleinement de ce congé bien mérité », souligne Marc Demers, maire de Laval. « Année après année, la Ville soutient fièrement ses partenaires communautaires dans l’organisation d’activités et de camps de jour afin que les citoyens puissent bénéficier d’une offre diversifiée », ajoute-t-il.

Des fêtes hivernales à ne pas manquer!

3 mars, de 10 h à 16 h – La berge aux Quatre-Vents se sucre le bec : un peu de tout sur l’érable, chansonnier, labyrinthe de glace, animation, activités sportives, yoga en famille et plus encore!

6 mars, de 10 h à 16 h - Fest’hivernal au parc des Prairies : jeux de kermesse, initiations sportives, structures gonflables, maquillage pour enfants, labyrinthe de neige, jeu du méga-lance-pierres, bar à chocolat chaud et tire d’érable.

7 mars, de 13 h 30 à 16 h 30 - Fête d’hiver au parc Labelle : animation, initiation et pratique sportives, jeux géants et musique.

8 mars, de 10 h à 16 h - Rocket Fest au parc Émile : cirque polaire, basketball gonflable, initiation à la slackline, hockey parents-enfants, détecteur de vitesse des tirs au hockey, bar à chocolat chaud et tire d’érable.

Dans les parcs et bois

Plusieurs endroits offrent le prêt de patins, de raquettes ou de tapis-luges en plus de quelques activités animées. Si la température le permet, tous pourront jouer dehors!

Patinage et hockey sur les patinoires extérieures

Glissade sur les buttes de glisse naturelles ou artificielles

Sentiers balisés de marche, de raquette et de ski de fond (entre autres à la berge aux Quatre-Vents, au bois Sainte-Dorothée, au bois de l’Équerre, au Centre de la nature et au parc des Prairies)

Programmation spéciale à la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge du parc Émile

Dans les bibliothèques

En plus du prêt de livres, de DVD, de CD, de revues et de jeux vidéo, les neufs bibliothèques lavalloises ont prévu plusieurs activités : jeux d’évasions, jeux de Nintendo Switch, cinéma popcorn en famille et plus encore. Horaires et inscription au www.bibliotheques.laval.ca.

À la Maison des arts

Pourquoi ne pas commencer la relâche en beauté avec une activité culturelle? Le prochain Apprenti d’Alfred, intitulé Le défi de la boîte noire, offre l’occasion aux familles de découvrir les sculptures inattendues de l’artiste Chloé Desjardins, dans l’exposition Échafaudages. Après une courte visite interactive, parents et enfants pourront participer à un atelier de création sur la sculpture et l’architecture. Cette activité au coût de 4 $ par enfant se déroulera à la salle Alfred-Pellan le 3 mars, à 13 h 30 (places limitées). Aussi, la Maison des arts de Laval présente le 11 mars à 14 h, ULYSSE, une odyssée musicale pour toute la famille (destinée aux 4 ans et plus) avec instruments traditionnels et dessin sur sable. À l’issue du spectacle, les détenteurs de billets auront droit à un atelier de création parent-enfant. Information au www.maisondesarts.laval.ca.

Dans les arénas

Dans tous les arénas de Laval, des périodes de patinage et de hockey libres sont réservées aux enfants, aux adolescents ou aux adultes.

Dans les piscines

Qui a dit qu’il fallait attendre l’été pour se baigner? Des heures prolongées sont offertes pour le bain libre et les corridors de nage aux endroits suivants :

Centre sportif Honoré-Mercier (Sainte-Rose)

Centre sportif Josée-Faucher (Laval-des-Rapides)

Une vingtaine de camps de jour pour petits et ados

Près d’une vingtaine de camps de jour sont offerts durant toute la semaine. Au menu, des activités à l’extérieur comme à l’intérieur : découvertes culinaires, initiation aux biosciences, activités thématiques sur la nature et l’environnement, activités de loisir et sportives, bricolage, pêche blanche, etc.

Les camps de jour nécessitent une réservation et les places sont limitées. Pour les inscriptions, les coûts ou de l’information supplémentaire, il suffit de communiquer directement avec l’organisme qui offre l’activité. Toutes leurs coordonnées sont en ligne au www.laval.ca/pages/Fr/Activites/relache-scolaire.aspx.

Visitez le www.laval.ca (sous Activités/Camps de jour et congés scolaires) pour connaître la programmation complète.