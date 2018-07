Un Lavallois s'enrichit de 50 500 $ grâce à La Poule aux oeufs d'or

L’émission La Poule aux œufs d’or a eu le plaisir d’accueillir dans ses studios, le 2 mai 2018, Normand Trudeau de Laval. Il a remporté au total 50 500 $!

Depuis 1993, La Poule aux œufs d’or a : reçu au-delà de 7 100 participants; remis plus de 225 millions de dollars. Parmi ces chanceux, plus de 320 personnes provenant de Laval ont gagné plus de 10,7 millions de dollars à la télévision.



Projet

Grâce à la jolie somme remportée, M. Trudeau pourra se faire construire un garage.

