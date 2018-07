Les Enfants Terribles offriront des vins de Provence en exclusivité cet été

Pour souligner la saison estivale, les 5 établissements du groupe Les Enfants Terribles offriront des Vins de Provence Rosés sur leur carte des vins dès juillet 2018. Les Vins de Provence sont aujourd’hui mondialement reconnus pour leurs vins rosés pâles, légers et désaltérants, les positionnant ainsi comme étant LA référence viticole du « Goût du Style ». En cette saison chaude, ils concluent une entente d’exclusivité avec le réputé groupe de restauration Les Enfants Terribles. Dans le cadre de ce partenariat, 10 nouvelles sélections de la sommelière de renom Élyse Lambert (Meilleur Sommelier du Canada 2015) feront leur entrée sur les cartes de vins des 5 établissements du groupe dans la section Rosés. Dès maintenant et ce, jusqu’à la fin septembre, les épicuriens québécois pourront se rafraîchir le temps d’un repas gastronomique, tout en découvrant l’offre diversifiée des Vins de Provence rosé, LA couleur de choix pour un été 2018 qui s’annonce des plus chauds!

Les Enfants Terribles ♥ Les Vins de Provence Les Enfants Terribles, destination privilégiée pour les foodies de tous âges, est apprécié pour son menu qui revisite les classiques ou pour leurs plats simples inventés avec un brin de rébellion. Festifs et savoureux dans l’âme, l’association des restaurants du Groupe avec les Vins de Provence était des plus opportuns! La Master Sommelier Élyse Lambert, responsable des achats vins pour le Groupe Les Enfants Terribles, précise : « Le rosé de Provence est encore trop souvent considéré comme simplement un vin d’apéritif. De mon côté, j’aime le proposer comme un allié idéal pour accompagner une multitude de plats, de l’entrée au dessert. Aromatiques mais secs, les vins rosés de Provence ont du caractère tout en restant très fins et équilibrés. Ils sont parfaits pour embellir les journées estivales, peu importe l’occasion. J’étais donc plus que ravie d’approfondir notre offre de rosés sur la carte des vins et de travailler avec les chefs pour créer des accords mets et vins qui allaient démontrer toute la polyvalence des Vins de Provence. Vifs, secs, aux arômes fruités et aux tannins délicats, les convives pourront apprécier ma sélection avec les menus d’été offerts par les cinq chefs du Groupe. » Élyse Lambert a ainsi judicieusement sélectionné des rosés des appellations Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence et Coteaux Varois en Provence :