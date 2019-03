Un nombre record d’exposants à la 16e Foire régionale de l’emploi étudiant

L’arrivée tant attendue du printemps a porté chance à la 16e Foire régionale de l’emploi étudiant. En effet, entre 14 h et 20 h le 20 mars, environ 2500 jeunes âgés de 16 ans ou plus se sont déplacés au Collège Montmorency à la recherche d’un emploi d’été ou à temps partiel. Plus de 1 000 postes, dans des secteurs variés comme l’hôtellerie, la restauration, le commerce de détail, les loisirs et l’administration, étaient à pourvoir.

Cette année, le comité organisateur de l’événement se réjouit de l’enthousiasme des employeurs, qui ont répondu à l’appel pour avoir un kiosque et offrir des emplois tous plus intéressants les uns que les autres aux étudiants lavallois. « Soixante-huit employeurs étaient présents pour rencontrer les jeunes chercheurs d’emploi. C’est un record ! », a déclaré Luc Thomas, conseiller en services adaptés à la Direction des affaires étudiantes et des relations avec la communauté du Collège et responsable de l'événement. M. Thomas a aussi pris le temps de souligner que le succès de la 16e Foire régionale de l’emploi étudiant ne serait pas possible sans le soutien et le travail exceptionnel de la vingtaine d’étudiants impliqués.

La clinique de CV offerte sur place, par les conseillers du Carrefour jeunesse-emploi de Laval, ont permis l’analyse et l’amélioration d’environ 200 curriculum vitae. Un service personnalisé très apprécié par les visiteurs de la Foire tout comme le Guide de recherche d’emploi remis aux visiteurs. Cet outil de référence regorge de trucs et de conseils en plus d’exercices pratiques qui seront utiles aux jeunes à la recherche d’un emploi.

Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, les employeurs ont pu profiter d’une belle nouveauté mise en place par l’équipe de la Foire. Une conférence portant sur l’intégration des employés différents a été présentée à dix-sept employeurs. Cette dernière a été grandement appréciée.

À l’an prochain!

La 17e édition de la Foire régionale de l’emploi étudiant au Collège Montmorency devrait avoir lieu le 19 mars 2020. Surveillez le site internet de l’événement au cmontmorency.qc.ca/foire, dès janvier 2020, pour en connaître les détails.