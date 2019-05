Grand nettoyage de la berge des Baigneurs

Munis de gants, prenez part au nettoyage de la berge des Baigneurs (13, rue Hotte, Laval) en compagnie de l’équipe du Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) et de l’équipe de bénévoles de Xylem Wartermark, partenaire de l’événement.

Faites partie du mouvement national. Agissez contre la pollution, un déchet à la fois. Constatez l’impact que vous pouvez avoir en seulement quelques heures. Contribuez à maintenir la rivière des Mille Îles en santé.

Le C.I.EAU effectuera également la pesée et le décompte des déchets ramassés afin de connaître l’impact de la corvée et d’identifier les principales sources de ces déchets.

Xylem Watermark, partenaire de l’événement, offrira des T-shirts à tous les participants qui se seront inscrits à l’avance et un goûter.

Suivez ce lien pour vous inscrire. Tous ensemble, contribuez à la protection de l’environnement contre les méfaits des déchets riverains.

Situé à Laval, à l’intérieur même de la station d’eau potable Sainte-Rose, le C.I.EAU est un lieu unique au Québec. Organisme sans but lucratif, sa mission consiste à promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau, et ce, au moyen de son exposition permanente, son offre pédagogique en laboratoire et toutes ses autres activités d’animation. Site web : www.cieau.qc.ca.