Comment faire son choix pour une maison neuve?

Acheter une maison neuve est un rêve que presque tout le monde caresse. Un lieu bâti pour soi, à son image, sans usure ni défauts… Cet idéal est loin d’être inaccessible, puisque les constructions neuves qui sont érigées chaque année se comptent par centaines. C’est donc dire que le rêve n’est pas si loin de la réalité et qu’il est possible de prendre des mesures pour le concrétiser. Mais le choix de la bonne maison demeure souvent la principale difficulté.

Choisir le bon secteur

Avant même de commencer à choisir un modèle de maison à construire, il vaut mieux décider de l’endroit où l’on souhaite vivre. Ce n’est pas un choix à prendre à la légère, étant donné qu’il faudra ensuite l’assumer pendant plusieurs années.

Dans le cas de la région de Gatineau, plusieurs options sont possibles. On peut donc choisir les centres urbains, soit Gatineau, Hull ou même Masson-Angers et L’Ange-Gardien. Dans ces secteurs, de nombreux services sont facilement accessibles, comme les écoles, les cliniques de soins, les lignes d’autobus, etc. De plus, le trajet à faire pour se rendre à Ottawa, centre d’emploi névralgique, à partir de Gatineau ou d’Hull est plutôt court.

Pour les personnes qui préfèrent la nature, il est possible de se tourner vers les municipalités avoisinantes. Elles offrent également l’accès à plusieurs services et se trouvent pour la plupart à distance raisonnable des centres urbains. Il s’agit donc de bonnes options lorsqu’on apprécie moins la ville.

Il faut toutefois tenir compte d’un fait majeur. En achetant une maison dans le cadre d’un projet domiciliaire dans un secteur plus campagnard, il est essentiel de ne pas oublier que le quartier est en plein changement et qu’il sera peut-être très différent dans quelques années.

Privilégier le modèle ou le promoteur?

Lorsqu’un secteur est choisi, il est alors temps de se concentrer sur le projet. Comme le marché immobilier a actuellement un bon rythme dans la région de Gatineau, les projets de constructions neuves ne manquent pas. Mais faut-il privilégier le promoteur avant de choisir le modèle de maison idéal ou vice-versa?

Cela dépend du secteur. Pour certains projets, il n’y que quelques unités et donc un seul promoteur pour les réaliser. Dans ce cas, il faut alors faire confiance au constructeur et choisir parmi les modèles de maisons qu’il propose.

Dans d’autres secteurs, plusieurs projets sont en branle et il n’est pas nécessaire de confier son projet à un promoteur en particulier. Ainsi, il est possible de commencer par explorer les divers modèles proposés par les promoteurs concernés avant de choisir.

Plusieurs d’entre eux offrent plusieurs solutions pour répondre à des besoins variés, dont Construction MCL qui possède plusieurs plans de maisons neuves. Il ne faut pas hésiter à poser des questions avant de sélectionner un modèle précis, puisque plusieurs promoteurs sont souples quant aux options de modifications.

Ainsi, pour choisir la bonne maison neuve dans la région de Gatineau, il faut tout d’abord se poser des questions pertinentes. Cela permettra de déterminer un secteur de vie idéal, ainsi que le style de maison et les attributs recherchés.