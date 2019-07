Des nouvelles du comité exécutif

Les membres du comité exécutif de Laval souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors des séances publiques tenues les 10 et 17 juillet 2019.

Séance du 10 juillet

Consultation citoyenne

Le comité exécutif a convenu de recommander au conseil d’adjuger un contrat à l’Institut du Nouveau Monde (OBNL) de 431 700,00 $ (total sans taxes) pour des services de soutien en consultation publique et en participation citoyenne d’une durée de 3 ans. La Ville de Laval place au cœur de ses priorités la participation des citoyens à sa vie civique et à son développement. Au cours des quatre dernières années, la Ville a mis en place des initiatives structurantes de participation publique. La vision stratégique, la révision du schéma d’aménagement, la Berge des baigneurs, la Politique régionale de développement social et la revitalisation du secteur des stations de la Concorde et Cartier sont quelques exemples qui témoignent de cette volonté de poursuivre le développement d’une culture de la participation citoyenne.

Séance du 17 juillet

Fourniture de sel de déglaçage

Le comité exécutif a convenu de recommander au conseil d’octroyer un contrat de 4 196 219,58 $ (taxes incluses) à l’entreprise Mines Seleine, une division de K + S Sel Windsor ltée, pour la fourniture et le transport de sel de déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2019-2020 (chlorure de sodium en vrac) par le regroupement d’achats de l’Union des municipalités du Québec, le tout selon les modalités des documents d’appel d’offres de l’Union des municipalités du Québec (CS-20192020).

Ajout d’un trottoir sur la rue Dupont

Le comité exécutif a approuvé la demande de construction d’un trottoir permettant la circulation piétonne dans un cadre sécuritaire. Actuellement, les usagers piétonniers de la rue Dupont marchent dans les deux voies de circulation déjà étroites. Ainsi, une bonification au contrat de l’entrepreneur a été convenue pour les travaux de construction d’un trottoir de 1,5 m de largeur sur une longueur approximative de 130 m. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan directeur du réseau piétonnier, adopté récemment par le conseil municipal.

Réunions du comité exécutif

Rappelons que le comité exécutif se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés. Il se compose du président, le maire Marc Demers, du vice-président, Stéphane Boyer (Duvernay–Pont Viau) ainsi que des conseillers Sandra Desmeules (Concorde–Bois-de-Boulogne), Ray Khalil (Sainte-Dorothée), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et de deux membres associés, soit Nicholas Borne (Laval-les-Îles) et Jocelyne Frédéric-Gauthier (Auteuil).