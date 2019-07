Bonification de l’Allocation canadienne pour enfants à Alfred-Pellan

Hier, le lundi 22 juillet, le député Angelo Iacono, au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l’honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé que l’Allocation canadienne pour enfants a augmenté une nouvelle fois le 20 juillet 2019 pour tenir compte du coût de la vie. Pour l’année de prestations 2019-2020, l’allocation maximale est donc passée à 6 639 $ par enfant de moins de 6 ans et à 5 602 $ par enfant de 6 à 17 ans.

À Alfred-Pellan, ce sont plus de 10 400 familles qui reçoivent des montants pour l’ACE et ce sont plus de 18 600 enfants qui en bénéficieront dans la circonscription. Le paiement moyen à Alfred- Pellan s’élève présentement à 540 $.

Une des priorités du gouvernement du Canada est d’aider les familles de la classe moyenne, qui travaillent fort, à offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. C’est pourquoi le gouvernement a lancé, il y a trois ans, l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) dans le but d’aider les familles à assumer les frais élevés liés à l’éducation de leurs enfants.

« La nouvelle Allocation canadienne pour enfants a non seulement été bonifiée, mais aussi rendue plus simple et non imposable. Je suis fier des efforts de notre gouvernement et de l’impact de ces progrès sur le quotidien des familles lavalloises. Cette allocation donne un coup de pouce à beaucoup de parents qui doivent faire face à un coût de la vie toujours plus élevé », a déclaré Angelo Iacono, député d’Alfred-Pellan.

En juillet 2018, l’Allocation a été augmentée une première fois pour suivre l’évolution du coût de la vie. Ce changement est entré en vigueur deux ans plus tôt que prévu et grâce à celui-ci, les parents disposent d’encore plus d’argent chaque mois pour subvenir aux besoins de leurs enfants. L’ACE est plus simple, non imposable et verse plus d’argent à neuf familles sur dix que les programmes antérieurs de prestations pour enfants.

Grâce à cette prestation, neuf familles canadiennes sur dix disposent de plus d’argent pour payer des choses telles que des aliments sains, des programmes de sport et des leçons de musique. En l’augmentant, celle-ci continuera de jouer un rôle vital dans le soutien des familles.

« L’Allocation canadienne pour enfants a aidé des millions de familles de la classe moyenne depuis sa création en 2016. L’annonce faite aujourd’hui signifie plus d’argent dans les poches des Canadiens, jusqu’à 143 $ de plus que l’an dernier. La bonification de l’ACE démontre une fois de plus l’engagement du gouvernement à faire en sorte que cette allocation non imposable continue de venir en aide à la classe moyenne et aux personnes qui travaillent fort pour en faire partie », a mentionné pour sa part l’honorable Jean-Yves Duclos.

L’Allocation canadienne pour enfants a eu un effet positif sur le revenu des familles et elle a largement contribué à réduire la pauvreté chez les enfants. En 2017, on comptait 278 000 enfants de moins qui vivaient dans la pauvreté par rapport à 2015, selon Statistique Canada.