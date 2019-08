Aménagement d’un nouveau parc bientôt accessible près de la station de la Concorde

Le nouveau parc à être aménagé dans le secteur de la station de métro de la Concorde deviendra bientôt réalité. Ce parc, un des deux prévus dans le cadre du projet de revitalisation du secteur, permettra aux citoyens de se réapproprier le quartier en profitant de sentiers multifonctionnels, de lieux d’échange et de repos ainsi que d’aires de verdure polyvalentes.

D’une superficie d’environ 19 500 mètres carrés, cet espace vert municipal sera situé aux abords de la voie ferrée et sera accessible de la rue Léo-Lacombe. Pour le réaliser, un contrat de 2 291 042,44 $ a été octroyé à Aménagement De Sousa, un entrepreneur paysager de la région.

« Cet espace vert est demandé par la population et a été conçu à l’aide de leur contribution lors d’activités de consultation. Son aménagement aidera aussi la Ville à atteindre certains de ses objectifs en matière de développement durable, et ce, grâce entre autres au choix judicieux des matériaux, à la gestion des eaux pluviales, à l’augmentation de la canopée et à la création d’îlots de fraîcheur », souligne le maire de Laval, Marc Demers.

Trottoir, bandes cyclables et meilleur éclairage sur l’avenue Léo-Lacombe

Au cours des prochaines semaines, les équipes désignées s’affaireront à finaliser les travaux sur l’avenue Léo-Lacombe. En plus de la construction des bandes cyclables et du trottoir latéral, la plantation d’arbres et de végétaux sera effectuée. Différents éléments ont aussi été améliorés, comme l’éclairage urbain, les infrastructures souterraines ainsi que la fluidité du parcours vers la station de métro, bonifiant du même coup la sécurité des usagers.

Les nouveaux aménagements comprennent également des jardins de pluie pour la gestion des eaux pluviales. Ces jardins permettent à l’eau de s’évaporer, d’être filtrée ou absorbée. Ils réduisent et retardent ainsi la quantité d’eau acheminée vers le réseau d’égout pluvial et les usines de traitement.

« En plus d’ajouter de la verdure et de la couleur à la rue, les végétaux des jardins contribueront à améliorer la qualité de l’air et la qualité de l’eau rejetée dans les cours d’eau, protégeant ainsi les habitats aquatiques, une innovation unique sur le territoire de Laval », explique Stéphane Boyer, conseiller de Duvernay–Pont-Viau.

Pour plus d’informations concernant les travaux de réaménagement du secteur de la Concorde, visitez l'adresse www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/secteur-station-concorde.aspx.