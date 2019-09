« Nous perdons un collègue de grande valeur et un ami inestimable. » - Marc Demers

C’est avec consternation et grande tristesse que le maire, M. Marc Demers, les membres du comité exécutif et les conseillers municipaux de l’équipe du maire ont appris récemment le décès de leur collègue et ami, M. Gilbert Dumas.

M. Gilbert Dumas était le conseiller municipal du district de Marc-Aurèle Fortin depuis novembre 2013.

« Mes premiers mots vont aux filles de Gilbert, sa famille proche et ses amis à qui j’adresse mes plus sincères condoléances au nom de toute l’équipe. M. Dumas était apprécié de tous ses collègues conseillers, de tous les membres du cabinet ainsi que de tout le personnel du bureau des conseillers. Sa bonne humeur et son esprit d’équipe inspiraient tout le monde et l’appui indéfectible qu’il démontrait envers tous ses collègues était particulièrement précieux », a confié le maire de Laval.

« En ce qui me concerne, comme beaucoup d’entre nous, je perds un collègue d’une grande valeur et un ami inestimable. Tous les moments partagés avec Gilbert sont des souvenirs impérissables, à la mesure de ceux que laissent pour nous les êtres qui nous sont chers », a conclu M. Marc Demers.

Les détails concernant les funérailles de M. Dumas seront communiqués ultérieurement.