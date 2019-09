La Fondation du Collège Montmorency finance plus de 20 projets

Grâce au Programme d’appui aux projets spéciaux destinés aux étudiants et au développement pédagogique de la Fondation du Collège Montmorency, 22 projets seront soutenus aux sessions d’automne 2019 et d’hiver 2020. En tout, ce sont 19 200 $ qui seront attribués à des activités d’enrichissement pédagogique.

Chaque année, des projets spéciaux destinés aux étudiants et au développement pédagogique peuvent prendre vie grâce à la contribution de la Fondation du Collège Montmorency. En 2019 et 2020, 22 projets viendront bonifier la formation de milliers d’étudiants. Les projets financés dans le cadre de cette édition du programme sont :

- Activité pédagogique hors classe en tourisme durable

- Atelier de nettoyage et d’entretien de matériel électronique

- Club de robotique

- Comité local PER/EUMC – Montmorency

- École des grands

- Étude de faisabilité en entrepreneuriat

- Exposition des finissants en arts visuels

- Forum étudiant 2020

- Forum jeunesse – penser la démocratie autrement

- Intercollégial de danse

- Jeux de sciences humaines

- Marathon d’écriture

- PNR (premiers répondants) : formation premiers soins

- Prix collégial du cinéma québécois

- Production et diffusion des œuvres des finissants en cinéma

- Quinzaine des sciences

- Séjour culturel à Ottawa

- Semaine des arts

- Startup week-end intercollégial

- Visite d’institutions et de réserves muséales

« Un immense merci pour l'appui de la Fondation, sans laquelle ces sorties pédagogiques ne seraient pas possibles, et qui permet d'enrichir notre enseignement et les apprentissages », ont tenu à souligner Francine Clément et Karine L’Écuyer, responsables du projet Visites muséales et rencontres des professionnels en muséologie, automne 2018.

L’appel de projets pour le Programme d’appui se tient chaque année en janvier. Les projets sélectionnés sont des activités de soutien pédagogique et des activités de vie étudiante favorisant la réussite éducative. Ils permettent aux étudiants de perfectionner leurs connaissances et favorisent leur intégration sur le marché du travail ou à l’université.