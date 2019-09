Le maire de Laval visite le siège social de Vincent d’Amérique

Le maire de Laval, Marc Demers, accompagné de conseillers municipaux et de membres de l’équipe du Développement économique, a été accueilli, le jeudi 5 septembre, chez Vincent d’Amérique à Laval, un grand manufacturier de vêtements pour homme au Canada.

Le président, Michel Grondines, a présenté l’entreprise aux visiteurs et des échanges ont eu lieu, notamment au sujet des perspectives de développement de Vincent d’Amérique au Québec, et plus particulièrement à Laval.

L’entreprise, qui emploie plus de 200 personnes réparties dans un réseau de 23 boutiques au Québec, est également active aux États-Unis. De plus, elle ouvre encore davantage ses horizons grâce à sa boutique en ligne.