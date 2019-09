Les aînés d’Alfred-Pellan bénéficient du soutien du gouvernement du Canada

Les aînés continuent de jouer un rôle actif dans la société c’est pourquoi il est essentiel de soutenir et renforcer leur participation. Pour ce faire, le gouvernement du Canada appuie des projets communautaires partout au pays, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

Le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, est fier des six projets communautaires récemment financés par le PNHA pour un total de plus de 76 900 $ et qui permettront de briser l’isolement de nos aînés. Les importants investissements du gouvernement libéral dans ce programme ont permis, en moins de quatre ans, de doubler les montants reçus par des organismes à Alfred-Pellan pour répondre aux besoins des aînés. Le montant total investit dans la circonscription depuis 2015 s’élève à plus de 220 000 $.

Depuis 2015, la portée du PNHA à Alfred-Pellan s’est considérablement étendue, en bénéficiant d’avantage d’organismes, en allouant des montants plus élevés et en touchants de plus en plus d’aînés lavallois. Au budget fédéral 2019, le gouvernement libéral a annoncé un financement supplémentaire de 100 millions $ sur cinq ans pour le PNHA. Ces mesures concrètes se ressentent à Alfred-Pellan, car elles améliorent la qualité de vie des aînés, promeuvent leur participation et leur l’inclusion dans la communauté.

À travers ces projets, les aînés lavallois continueront de participer à toutes les sphères de la société et ainsi, de faire profiter les membres de notre communauté par leurs contributions significatives. Pour continuer d’encourager l’engagement et l’inclusion des aînés, le gouvernement du Canada met en place des programmes positifs, tels que le PNHA, afin qu’ils puissent bénéficier d’une vie remplie qu’ils méritent amplement.

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés soutient les nombreuses initiatives communautaires d’Alfred-Pellan et qui ont pour objectifs l’engagement, l’inclusion et le vieillissement positifs de nos aînés. Les aînés de ma circonscription sont particulièrement actifs et c’est toujours un honneur de pouvoir les rencontrer afin de répondre à leurs préoccupations. Grâce aux nouveaux projets annoncés, je suis confiant que les aînés d’Alfred-Pellan participeront à des activités constructives qui favorisent leur croissance personnelle et la prospérité de notre communauté », a déclaré Angelo Iacono.

Les projets à Alfred-Pellan

• La Fabrique Saint-Noël-Chabanel reçoit un montant de 25 000 $ pour installer des unités de climatisation afin de permettre la poursuite des activités pendant la période estivale;

• La Fabrique de la Paroisse Saint-Sylvain perçoit une aide de 20 300 $ pour rénover les escaliers, sécuriser les pièces des archives, acheter des lutrins et chaises pour maintenir les activités de rencontres pour aînés;

• Le Centre communautaire Petit Espoir bénéficie d’un financement de 17 000 $ pour la mise en place de nouvelles activités intergénérationnelles et multiculturelles;

• Le Cercle des fermières de Saint-François reçoit un financement de 9 010 $ dans le but d’acquérir du matériel de couture et de remplacer l’équipement de tricot et de tissage;

• Le Club des bons amis perçoit une subvention de 3 063 $ pour créer un recueil de chansons et remplacer du matériel de bingo et de pétanque afin de permettre aux aînés de partager leurs talents en compagnie;

• Le Club d’âge d’or Saint-François-de-Sales profite de 2 532 $ afin d’acheter un chariot et de stores qui offriront un espace communautaire plus convivial pour les membres.