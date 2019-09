Le Consulat général des États-Unis souligne le 50 anniversaire de la mission Apollo 11

Le mardi 10 septembre, le Consulat général des États-Unis à Montréal, en partenariat avec le Cosmodôme de Laval, soulignait le 50e anniversaire de la mission Apollo 11 par un événement réunissant des étudiants de niveau post-secondaire et des cadres de l’industrie aérospatiale.

La réception soulignait la collaboration entre les États-Unis et le Canada dans l’espace et a fourni aux étudiants l’occasion de rencontrer des représentants de certaines des plus importantes compagnies du secteur aérospatial au Canada, dont Safran, Bell Flight, NGC Aérospatiale, MDA, Bombardier and GHGSat. Parmi les écoles représentées, notons les universités McGill et Concordia, l’École de technologie supérieure ainsi que le Cégep Édouard-Montpetit (École nationale d’aérotechnique).

Dans son allocution, le consul général Robert Thomas a dit :