Mobilité active : plus de 100 km de travaux cyclables depuis 2014

Un grand jalon a été franchi en matière de mobilité active à Laval, alors que la Ville terminait récemment son 100e kilomètre de travaux cyclables depuis 2014.

Afin d’assurer une mobilité efficace, active et durable, et ainsi de contribuer à la création de milieux de vie sains et attrayants, la Ville de Laval poursuivra le développement et l’amélioration de son réseau, en se fixant l’objectif d’atteindre 450 km de voies cyclables d’ici 2031.

« Les enjeux de mobilité, environnementaux et de santé publique sont suffisants pour nous convaincre des bénéfices collectifs d’un réseau cyclable performant, mentionne Vasilios Karidogiannis, conseiller dans L’Abord-à-Plouffe et responsable des dossiers de mobilité active. Déjà, les cyclistes lavallois constatent qu’il est de plus en plus facile et sécuritaire de parcourir la ville à vélo, et c’est ce que les citoyens continueront d’observer au cours des prochaines années grâce à des aménagements réfléchis, planifiés et évolutifs. »

Nouveaux liens directs entre les quartiers et les grands centres

Parmi les 100 km de travaux réalisés depuis 2014, on trouve d’importants tronçons permettant d’atteindre plus rapidement et de façon plus sécuritaire le centre-ville, les aires TOD (transit-oriented development) et les pôles d’emploi. On compte notamment ceux-ci :

- Sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire (réseau de 143 kilomètres qui traverse 17 municipalités) : 14 km;

- Boulevard Saint-Martin, de la 100e Avenue au boulevard Pie-IX : 12 km;

- Boulevard Dagenais – boulevard Bellerose, de l’autoroute 13 au boulevard René-Laennec : 10,5 km;

- Boulevard Le Corbusier, du boulevard de la Concorde Ouest au boulevard Dagenais Ouest : 5 km;

- Boulevard Daniel-Johnson, de l’avenue Jean-Béraud au boulevard du Souvenir : 2 km.

Tout nouvel aménagement est implanté en tenant compte du contexte, notamment les débits et la vitesse de circulation, de même que le taux d’occupation du stationnement sur rue. Certains aménagements sont permanents, alors que d’autres seront bonifiés pour se coller aux meilleures pratiques en la matière, au fil des travaux planifiés sur le réseau routier.

Portrait du vélo à Laval

- Plus de 230 000 cyclistes;

- Près de 260 km de voies cyclables :

o 37 km faisant partie de la Route verte;

o 76 km ajoutés depuis 2014 et 25 km réaménagés, principalement améliorés à l’occasion de travaux routiers;

- Un objectif de 450 km pour 2031, dont la majorité du réseau structurant séparé de la chaussée;

- Une diminution de 20 % du nombre d’accidents impliquant des cyclistes lorsqu’on compare les périodes 2011-2015 et 2016-2018;

- Un tour cycliste annuel, Laval à vélo, présenté pour la 5e année le dimanche 15 septembre 2019;

- Ville vélosympathique de niveau bronze (certification Vélo Québec 2019).

Pour en savoir plus, consultez le lien suivant : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/velo-et-deplacement-actif.aspx.