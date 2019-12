Une boutique éphémère lancée par la Licornerie s’installe au Carrefour Laval

Pendant tout le mois de décembre, La Licornerie diffuse ses couleurs pastel rose et bleu via le lancement d'une boutique éphémère au Carrefour Laval. Ouverte depuis hier, on peut y retrouver des accessoires, vêtements, peluches, produits de beauté et bien plus encore, toujours dans le respect de la thématique du monde magique des licornes.

La possibilité d’ouvrir une boutique de façon permanente est en cours d'exploration. Des maquilleuses seront sur place afin d’ajouter un peu de paillette dans votre vie et les enfants de 5 à 12 ans auront la chance de s’amuser dans un immense jeu gonflable intérieur. Pour les amateurs de produits québécois, une trentaine d’artisans locaux présenteront leurs créations colorées, entourant le magnifique sapin orné de décorations de Noël que vous pourrez également vous procurer.

Le fondateur du projet, David Chevrier, cultive l'ambition d'avoir un véritable mini-marché de Noël Licornesque. Pour les plus gourmands, il sera également possible de vous procurer des buches de Noël ou encore combler votre réserve de sucreries pour les vacances hivernales.

Afin de rendre ce projet possible, la charmante petite boutique située sur Mont-Royal depuis le printemps 2019 est temporairement fermée. Cependant le site Web de La Licornerie est maintenant disponible pour vos achats en ligne et vous aurez la possibilité de récupérer le tout à la succursale de Montréal située au 408 Mont-Royal Est, sur rendez-vous.

La boutique de Montréal accueillera à nouveau ses clients à partir de la fin janvier. La Licornerie lavalloise est située tout près du Souris Mini et du Old Navy dans le Carrefour Laval.