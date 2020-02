La générosité des citoyens de Laval soulignée par Renaissance

Le 11 février dernier, Renaissance a mis en avant la grande générosité des citoyens de Laval, qui a permis de détourner 2 872 310 livres de vêtements et autres biens ménagers des sites d’enfouissement à l’automne 2019.

Éric St-Arnaud, directeur général de Renaissance, a donc remis un trophée Défi Renaissance à Sandra El-Helou, conseillère municipale du district Souvenir-Labelle à Laval. L’événement s’est tenu au magasin Fripe-Prix Renaissance, situé au 965, boulevard Curé-Labelle.

« Merci aux citoyens de Laval, qui une nouvelle fois remportent les honneurs du Défi Renaissance », a exprimé Éric St-Arnaud.

« Chacun de ces dons est un geste écoresponsable qui contribue au succès de notre mission d’insertion sociale ».

« C’est au nom de tous les généreux donateurs lavallois que j’accepte avec fierté le trophée Défi Renaissance », a pour sa part déclaré Mme El-Helou.

« De nos jours, il est fondamental d’encourager toutes les initiatives qui prônent l’économie circulaire et la revalorisation de nos biens. Je suis donc bien heureuse de constater que la population lavalloise adhère à ces principes et reconnaît la pertinence et l’excellence de l’organisation Renaissance. »

Le trophée Défi Renaissance récompense le plus grand nombre de dons récoltés dans la grande région de Montréal. Ainsi, la Ville de Laval s’est démarquée lors de la compétition amicale qui s’est tenue du 29 septembre au 26 octobre 2019, en générant un total de 10 495 dons. Ces dons ont été recueillis dans les 8 points de collecte (6 magasins et 2 centres de dons) que compte Renaissance dans la Ville.

Rappelons que le Défi Renaissance est une compétition amicale invitant la population de 26 villes et arrondissements du Grand Montréal à déposer ses dons de vêtements et d’objets réutilisables dans un des 51 points de collecte de l’organisation. Cette compétition compte deux éditions ; une à l’automne et l’autre au printemps, et chacune s’étale sur quatre semaines consécutives.

Trois prix sont décernés pour chaque édition ; le plus grand nombre de dons collectés, le plus grand nombre de dons collectés par 1 000 habitants et la plus forte progression de dons collectés par rapport à l’édition précédente.