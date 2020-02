Avis de ne pas consommer de la viande hachée vendue par Marché Adonis Curé-Labelle Laval

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Marché Adonis Laval, située au 2425 Boulevard Curé Labelle, à Laval, avisent la population de ne pas consommer les produits indiqués ci-dessous, car cet aliment est susceptible de contenir la bactérie E. coli producteur de shigatoxine.

« VEAU LAIT HACHÉ MAIGRE »

« BŒUF HACHÉ MI-MAIGRE »

« BŒUF HACHÉ MAIGRE 1 KG »

« BŒUF HACHÉ EXTRA-MAIGRE »

« TRIO VIANDE DE BŒUF PORC ET VEAU »

« BŒUF ET AGNEAU HACHÉ 1KG »

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente uniquement le 30 janvier 2020, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient placés sur une barquette et emballés dans une pellicule transparente ou dans un sac de plastique transparent.

L'exploitant procède volontairement au rappel du produit en question. Il a été convenu avec le MAPAQ de diffuser cet avis par mesure de précaution.

Il y a lieu de préciser qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé à ce jour au MAPAQ.

Les aliments contaminés par E. coli ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte. Les personnes qui ont le produit visé en leur possession sont donc avisées de ne pas le consommer. Elles doivent soit le retourner à l'établissement ou encore le jeter.

La consommation d'un aliment contaminé par la bactérie E. coli peut occasionner des maladies graves voire mortelles, qui se manifestent par la diarrhée et des douleurs abdominales, souvent accompagnées de sang dans les selles. Ils apparaissent généralement de deux à dix jours après la consommation d'un aliment contaminé. Des nausées, des vomissements et parfois de la fièvre peuvent y être associées. Lorsque ces symptômes se manifestent, on recommande fortement de consulter rapidement un médecin. La majorité des symptômes disparaissent dans les 5 à 10 jours qui suivent.

Il est à noter qu'une cuisson adéquate de la viande détruit la bactérie E. coli dans tous les cas. La préparation de plats cuisinés, tels que sauce à spaghetti, pâté chinois et pâté à la viande, nécessite un temps de cuisson assez long et une température suffisamment élevée pour détruire la bactérie.