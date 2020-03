Vidéotron suspend les plafonds de données sur tous les forfaits Internet résidentiels et affaires

Afin de favoriser la mise en place de mesures de télétravail efficaces au sein des organisations et des entreprises québécoises, Vidéotron annonce qu'elle suspend dès maintenant, et ce, jusqu'à la fin du mois de mars, les plafonds de données (frais d'usage) sur tous les forfaits Internet résidentiels et affaires de ses clients actuels.

De cette façon, tous les clients actuels du service Internet résidentiel et affaires de Vidéotron n'auront pas à se soucier de leur consommation, comme s'ils avaient un forfait illimité.

Cette mesure sera appliquée automatiquement, il n'est donc pas nécessaire de contacter Vidéotron pour s'en prévaloir.