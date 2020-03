COVID-19 : le Canada prend des premières mesures

Le 13 mars, Transports Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, le ministère des Finances Canada et les Affaires mondiales Canada ont annoncé plusieurs mesures pour contrer la propagation du virus Covid-19. Le premier ministre Justin Trudeau prévient que tout peut changer d’heure en heure et que la population doit se maintenir informée.

Le ministre des Transports, Marc Garneau a décrété que le début de la saison des croisières au pays serait reporté au plus tôt le 1er juillet. Ce report s’applique pour le moment qu’aux navires de plus de 500 passagers et membres d’équipage. De plus, le gouvernement canadien travaille à mettre au point une approche pour veiller à renforcer les mesures sanitaires dans tous les navires à passagers du Canada.

« La sécurité et la sûreté des Canadiens sont la priorité absolue. Il n’y a aucune solution immédiate permettant à la fois d’exploiter des navires de croisière au Canada et de limiter le risque pour la santé publique associé à la COVID-19, à part le report du commencement de la saison des croisières. Nous ne prenons pas ces décisions à la légère et nous continuerons de réévaluer la situation à mesure qu’elle évolue. »Le ministre des Transports, L’honorable Marc Garneau

Finances Canada

Le ministre des Finances Bill Morneau a annoncé que le gouvernement met actuellement en place un programme de crédit aux entreprises qui offrira un soutien supplémentaire de plus de 10 M$. La Banque de développement du Canada (BDC) et d’Exportation et développement Canada (EDC) collaboreront davantage avec les prêteurs du secteur privé en vue de coordonner des solutions de financement et d’assurance-crédit pour les entreprises.

Les règles seront assouplies pour permettre d’accroître la capacité globale de prêt des banques pour plus de 300 milliards de dollars. Les petites et moyennes entreprises auront accès à un nouveau mécanisme d’acquisition des acceptations bancaires.

Le gouvernement suspend l’entrée en vigueur du taux d’intérêt de référence lié au taux minimum admissible s’appliquant aux prêts hypothécaires assurés jusqu’à nouvel ordre.

« Le gouvernement prépare un programme de stimulation important afin de stabiliser l’économie, de soutenir les entreprises et de protéger les Canadiens. Nous sommes prêts, et nous ferons preuve de souplesse dans nos interventions pour protéger les Canadiens. Le gouvernement tient à dire à tous les Canadiens qu’il est là pour eux et qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour leur inspirer confiance. » Bill Morneau, ministre des Finances

Affaires mondiales Canada

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, demande aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’étranger jusqu’à nouvel ordre. Également, pour ceux qui sont à l’extérieur du pays devraient se renseigner sur les options commerciales pour rentrer au Canada et devraient envisager de revenir plus tôt que prévu.

Les Canadiens à l’étranger qui ont besoin d’une aide consulaire d’urgence peuvent appeler le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales Canada à Ottawa, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au +1 613-996-8885 (les appels à frais virés sont acceptés lorsqu’ils sont disponibles) ou envoyer un courriel à [email protected]

« Nous surveillons la situation à l’étranger afin de fournir aux Canadiens des renseignements crédibles et opportuns pour les aider à prendre des décisions éclairées concernant leurs voyages. Nous continuons également de travailler 24 heures sur 24 pour fournir de l’aide et des services consulaires aux Canadiens à l’étranger affectés par la COVID-19. » François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères