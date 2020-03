COVID-19 : le ministre Girard repousse la déclaration de revenus

Hier, le ministre du Travail, Jean Boulet avait annoncé des mesures pour s’assurer que les travailleurs et les entreprises ne se retrouvent pas en difficulté à cause des consignes restrictives données par le gouvernement du Québec. Aujourd’hui, le ministre des Finances, Eric Girard a repoussé la date de la déclaration d’impôts au provincial.

Les 2 millions de particuliers auront jusqu’au 1er juin pour faire leur déclaration de revenus. Tandis que les 500 000 entreprises auront jusqu’au 31 juillet pour faire leurs paiements.

Le but est de donner un peu de souffle aux Québécois, même si le ministre des Finances encourage les gens à produire leur déclaration pour le 30 avril. Ce déplacement représente 7,7 milliards de dollars en liquidité.

M.Girard assure qu’en ce moment Revenu Québec et que l’Agence du revenu du Canada se parlent et collaboraient pour trouver des solutions. Il rassure également la population que le Québec a un bon coussin de liquidité pour faire face à l’adversité. Ils suivent avec attention les révisions et prédictions économiques pays par pays chaque semaine.

Eric Girard a déclaré que « l’évolution de la pandémie qui va déterminer ce qui va se passer avec l’économie. »