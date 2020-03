Le gouvernement fédéral soutient les entreprises d'ici

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui, le 18 mars, une série de nouvelle mesures économiques pour aider à stabiliser l'économie et soutenir les Canadiens qui subissent des impacts pendant cette période difficile.

En effet, 55 milliards de dollars ont été annoncés pour répondre aux besoins de liquidités des familles et des entreprises canadiennes au moyen de reports d’impôts. Cela contribuera à stabiliser l’économie.

Devant la situation économique incertaine et le resserrement des conditions de crédit, le gouvernement prend des mesures pour aider les entreprises touchées. Afin d’appuyer les entreprises canadiennes et de les aider à maintenir leurs travailleurs en poste pendant cette période difficile, le gouvernement annonce les mesures suivantes :

Autoriser toutes les entreprises à reporter après le 31 août 2020 le paiement de tout montant d’impôt sur le revenu exigible entre aujourd’hui et septembre 2020. Cette mesure de soutien s’appliquera aux soldes d’impôt dus ainsi qu’aux acomptes provisionnels, en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu;

Augmenter le crédit à la disposition des petites, moyennes et grandes entreprises canadiennes;

Élargir encore davantage la capacité d’Exportation et Développement Canada d’offrir du soutien aux entreprises du pays;

Assouplir les limites associées au Compte du Canada pour permettre au gouvernement d’offrir du soutien additionnel aux entreprises canadiennes lorsque cette mesure est dans l’intérêt national, et ce, en réponse à ces circonstances exceptionnelles;

Augmenter le crédit à la disposition des agriculteurs et du secteur agroalimentaire par l’intermédiaire de Financement agricole Canada;

Lancer le Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés pour acheter jusqu’à 50 milliards de dollars de blocs de prêts hypothécaires assurés au moyen de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Les institutions financières du Canada unissent leurs efforts

Les six plus grandes institutions financières du Canada ont pris l’engagement de travailler au cas par cas avec la clientèle des particuliers et des petites entreprises pour trouver des solutions adaptées à leurs difficultés. Celles-ci sont, par exemple, l’interruption de la paye en raison de la COVID-19, la fermeture de la garderie ou du service de garde dans une école fermée ou un diagnostic de la COVID-19.

Comme première étape, ce soutien comprendra un report des paiements hypothécaires pendant une période pouvant atteindre six mois et de l’aide concernant les autres produits de crédit. Le gouvernement du Canada continuera de suivre l’évolution de la situation économique et de chercher à mettre en place de plus vastes mesures de soutien, s’il y a lieu.

Pour pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles mesures qui permettront d’offrir rapidement du soutien aux Canadiens et pour avoir à sa disposition tous les outils nécessaires pour relever les défis qui pourraient se présenter, le gouvernement prévoit déposer un projet de loi spéciale et de demander l’approbation du Parlement.

Le gouvernement du Canada prendra toute autre mesure nécessaire pour prioriser la santé et la sécurité des Canadiens, stabiliser l’économie et limiter les conséquences économiques de la pandémie.