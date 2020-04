Le Réseau FADOQ dénonce des hausses de loyers démesurées imposées à des aînés

En pleine pandémie de COVID-19, le Réseau FADOQ s'inquiète des hausses de loyers démesurées imposées à des aînés vivant en résidences privées pour aînés (RPA).

Le Réseau FADOQ partage les préoccupations de la Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Québec (FCAAP) qui réclame que tous les avis d'augmentation de loyer soit reporté à une date ultérieure.

« Nous avons reçu de nombreux signalements de nos membres à ce sujet. Par ailleurs, la situation actuelle fait en sorte que les locataires ne peuvent pas obtenir de l'aide en personne de la part des CAAP. Cette situation est aberrante et nous demandons qu'un gel des baux soit envisagé dès maintenant », déclare la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Le Réseau FADOQ demande aussi qu'aucun frais accessoire ne soit facturé aux aînés vivant en RPA s'il s'agit de mesures de prévention pour freiner la propagation de la COVID-19.

« Il s'agit là d'une situation particulièrement préoccupante pour les personnes qui ont autorisé les prélèvements automatiques », note Mme Tassé-Goodman.

Le Réseau FADOQ a fait part de ces préoccupations au cabinet de la ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et s'attend à ce que des gestes soient posés.

Rappelons qu’avec plus de 535 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

À lire aussi :

https://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean/actualites/politique/388475/le-quebec-devra-devenir-autonome-dans-le-futur-francois-legault

https://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean/actualites/actualites/388438/larmee-pretera-main-forte-aux-communautes-autochtones-et-nordiques